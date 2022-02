Victorie a primarului general, Nicușor Dan: Tribunalul Bucureşti a suspendat Planurile Urbanistice Zonale ale sectoarelor 2, 4 şi 5!

Tribunalul Bucureşti a suspendat joi Planurile Urbanistice Zonale ale sectoarelor 2, 4 şi 5, a declarat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a explicat că pe 1 martie expira perioada de un an în care Consiliul General al Municipiului București a suspendat cele 5 Planuri Urbanistice de Sector prin care sute de hectare de spațiu verde puteau fi distruse și se puteau construi blocuri între case. Dacă instanța nu lua această decizie sau Consiliul General nu prelungea suspendarea, PUZ-urile de la Sectoarele 2, 4 și 5 produceau efecte.

„Tribunalul Bucureşti a suspendat ieri PUZ-urile sectoarelor 2, 4 şi 5. Sunt PUZ-urile de sector care nu au fost anulate definitiv de instanţă. Reamintesc că anterior Curtea de Apel a anulat definitiv PUZ Sector 3 şi PUZ Sector 6. Ce sunt PUZ-urile de sector? De ani de zile, dezvoltarea urbană a Bucureştiului a fost victima unor dezvoltări speculative. Am pierdut sute de spaţii de hectare de spaţii verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case. Din cauza asta am avut o densificare exagerată în Bucureşti şi o scădere a calităţii de locuire. Din cauza asta am avut puţini investitori serioşi la Bucureşti – tocmai din cauza instabilităţii juridice în ceea ce priveşte urbanismul din Bucureşti”, a spus edilul general, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PMB.

Pe 26 februarie 2021, PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 au fost suspendate pentru o perioadă de un an, în baza unor proiecte de hotărâre adoptate de Consiliul General al Capitalei.