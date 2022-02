Victor Ponta pune „punctul pe i”: „Pe noi nu ne atacă Rusia, sunt prietenii noştri, cine le mai plăteşte pe gaz cât plătim noi?”

Fostul premier Victor Ponta a comentat în emisiunea Punctul Culminant, prezentată de Victor Ciutacu, la România TV, criza militară de la graniţa Rusiei cu Ucraina.

Victor Ponta a declarat că printre cele mai afectate state de criza din Ucraina va fi chiar România, care va trebui să se aprovizioneze cu gaz la preţuri mult crescute, avertizând chiar că statul român ar putea ajunge în incapacitate de plată.

„Eu nu mai vreau sa comentez povestea asta cu razboiul, pentru ca nu a fost atacata Romania, nici nu sunt soldati romani pe front acolo, apoi Romania vad ca are destui politicieni si jurnalisti care se pricep. Vadca au intrat rusii in Luhansk si Donetsk, unde erau de 8 ani deja.

Cei mai afectati vom fi noi, cele mai mari preturi la gaz si energie. Pe noi nu e ataca, ca noi suntem cei mai buni prieteni ai lor, ca cine mai plateste cat platim noi? Ma bucur sa vad ca macar din partea PSD se vorbeste de masuri urgente, despre scaderea accizei, scaderea TVA, despre problema reala. In rest, razboi nu e in Romania.

Mai e insa un subiect nou. Am inteles ca a decis Curtea de Justitie Europeana ca judecatorii romani nu mai trebuie sa respecte deciziile CCR, stabilesc ei ce e legal si ce nu. Eu nu inteleg cum se va aplica. Adica o sa invalideze si o sa decida judecatorii ce legi sunt constitutionale?

Nu ma mira ca AUR a crescut, pentru ca e singura opozitie din Romania. Eu i-am felicitat pe prietenii mei din PSD, dar nu mai au adversar. AUR e singurul partid de opozitie, ca nu putem vorbi de USR, Soros, Fritz.

Pana nu ne explica si noua cineva de ce nu se scumpeste gazul peste tot in Europa, pe buna dreptate vine AUR si spune ca unii iau gaz ieftin si noi luam scump. Daca nu rezolvam problemele astea cu energia pe termen mediu si lung, nu mai conteaza cine se bate si unde. In conditiile astea gazul si energia doar o sa se scumpeasca.

Europa nu are de unde sa aduca gaz care sa compenseze gazul din Rusia. Americanii au gaz lichefiat, dar e scump. Pe Germania e o mare presiune, dar pe mine ma doare sufletul de ce se intampla in Romania. E a nu stiu cata zi cand asteptam niste masuri, domnul Ciolacu le propune, domnul Ciuca nu zice daca le aproba, domnul Citu zice ca nu sunt bune, ca sunt ale PSD-ului. In rest, domnul Iohannis discuta cu Polonia despre Marea Neagra, multa deschidere are Polonia la Marea Neagra.

Romania, la preturile actuale la gaze, risca sa nu mai aiba bani nici de facturi.

Antreprenorii care vad cat costa energia, renunta la productie si importa.”, a declarat Victor Ponta la România TV.