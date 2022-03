La 13 ani se întrece cu profesioniștii la „Roumanian Endurance Series”!

După ce a câștigat mai multe competiții de Karting și Super Slalom, Teo Morăruș va concura în prima lui cursă de anduranță, unde va face echipă chiar cu antrenorul său, Alex Berea.

Are 13 ani și e plin de talente! Cântă, urmează cursuri de actorie și face o școală de televiziune! Dar cea mai mare pasiune a lui Teo Morăruș rămân mașinile! După ce a câștigat tot ce se putea în Karting și în Super Slalom, în weekend, puștiul își va da cel mai important examen!

„Anul acesta voi concura în „Roumanian Endurance Series”, o competiție la care eu întotdeauna am visat să ajung, acesta a fost scopul meu în automobilism” – Teo Morăruș, campion național de karting.

Teo este cel mai mic pilot care va concura în competiția de duminică și explică care este diferența între ce a făcut până acum în Motorsport și ce va face de acum înainte.

„Super Slalom și Îndemânare sunt competiții contra timp, între jaloane cu trasee amenajate, pe când la Anduranță este un circuit, se ating cu totul alte viteze, mult mai mari. Sunt entuziasmat, sunt încă uimit și mă bucur că am ocazia și onoarea de a mă bate cu piloți mari din România” – Teo Morăruș, campion național de karting.

În prima sa cursă de anduranță, Teo mai bifează o premieră! Va face echipă cu antrenorul său, Alex Berea.

„Este un vis, nici eu, nici el nu ne gândeam că vom concura împreună” – Teo Morăruș, campion național de karting.

„Va fi interesant să concurez cu Teo, oricum nu voi forța deloc, obiectivul este ca Teo să crească așa cum a făcut-o în ultimii 2 ani” – Alex Berea, pilot de curse, antrenorul lui Teo Morăruș.

În privința competițiilor la care va participa în acest an, Teo pune pe primul loc „Roumanian Endurance Series”, iar în paralel va concura și în cursele de Super Slalom.

„Anul acesta la „Roumanian Endurance Series”, nu vreau să pun nicio presiune pe mine, vreau să mă obișnuiesc cu mașina și cu circuitul, visul meu este că concurez în cursele internaționale” – Teo Morăruș, campion național de karting.

Teo va concura în primele două curse din „Roumanian Endurance Series”, fiecare dintre ele va dura câte o oră, iar la 30 de minute, sportivul va face schimb cu Alex Berea.

A luat o pauză de la cântat

De la vârsta de 5 ani, Teo face canto la Școala de Arte din București și are la activ multe concursuri și audiții.

„Prima dată am început cu chitara, dar după mi-a plăcut mult să cânt cu vocea. M-am înțeles foarte bine cu profesoara de canto și am zis să trecem și la următorul nivel, am început cu spectacole, cu audiții și concursuri.”- Teo Morăruș, campion național de karting.

Din cauza faptului că are vocea în schimbare, Teo a luat o pauză de la canto, dar nu pentru multă vreme.

„Abia aștept să reîncep să cânt. Îmi e tare dor” – Teo Morăruș, campion național de karting.