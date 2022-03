Victor Ponta, la Forumul de Afaceri România-Emiratele Arabe Unite găzduit în Pavilionul României de la Expo Dubai!

Liderul Pro România, Victor Ponta a participat marți la Forumul de Afaceri Romania – Emiratele Arabe Unite gazduit in Pavilionul Romaniei de la Expo Dubai!

„M-am bucurat sa vad ca cei de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei incearca sa promoveze firmele romanesti in strainatate si sa convinga investitorii straini sa vina in Tara noastra. Cu toata experienta pe care am acumulat-o in acesti ani sunt atat de convins ca Romania are nevoie, in primul rand, de masuri economice serioase si moderne ( asa cum am aplicat in 2012-2015). Daca economia isi revine din criza actuala – toate celelalte domenii vor castiga!”, a precizat, pe pagina de Facebook liderul Pro România, Victor Ponta.