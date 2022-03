Ponta, revoltat după tragediile aviatice de aseară: România a cheltuit în ultimii ani multe miliarde de euro pentru investiții în echipamente militare. Oare suntem pregătiți pentru apărare?

Nu vreau eu sa fiu cel carcotas – dar e legitim sa intreb : Romania a cheltuit in ultimii ani multe miliarde de euro pentru investitii in echipamente militare ; ieri, intr-o singura zi, am pierdut un avion si un elicopter ( fara sa fim in razboi) – si 8 milIitari romani . Oare am cheltuit bine banii ? Oare putem sa spunem ca suntem pregatiti pentru aparare ( cum aud mereu la televizor )? Sau ne rugam sa nu fim niciodata intr-un conflict – si, la nevoie, sa se ridice avioanele si elicoptere americane de la Baza Kogalniceanu ? Cred ca la aceasta intrebare ar trebui sa raspunda cineva …. Candva „, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.