Salariul minim în România vs Europa: ce diferențe există!

Diferentele economice dintre estul si vestul Europei nu sunt o noutate pentru nimeni, cu atat mai putin pentru romani.

Este unul dintre motivele pentru care aproximativ 4 milioane de romani (conform datelor din 2021) au ales sa munceasca sau chiar sa isi formeze familii in vestul continentului. Aceste diferente nu sunt doar un mit, iar un indicator relevant in acest sens este reprezentat de salariul minim pe economie.

La inceputul acestui an, Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat date despre salariile minime din Europa pentru anul 2022. In ceea ce priveste Romania, tara noastra are al treilea cel mai mic salariu minim brut din Europa, in valoare de aproximativ 515 euro. Calculeaza propriul salariu net in functie de brut cu calculator salariu.

Unde sunt cele mai mari salarii

Primul loc in topul celor mai mari salarii minime brute din Europa este ocupat cu detasare de Luxemburg. Aici, salariul minim garantat este de 2 257 de euro, echivalentul a aproximativ 11 000 de lei. Luxemburg este si singurul stat unde salariul minim depaseste 2 000 de euro.

Pe locurile al doilea si al treilea sunt Irlanda si Olanda, ambele cu salarii minime in jurul a 1 700 de euro.

Topul statelor cu salarii mai mari de 1 500 de euro este completat de Belgia, Germania si Franta, acolo unde salariul minim este de aproximativ 1 600 de euro.

Doar doua state au salarii minime care depasesc usor 1 000 de euro: Spania (1 126 euro) si Slovenia (1 074 euro).

Unde se situează România

In Romania, salariul minim brut este de 515 euro, aflandu-se in categoria celor 13 state in care castigul minim garantat este mai mic de 1 000 de euro, alaturi de:

Bulgaria

Letonia

Ungaria

Croatia

Slovacia

Cehia

Estonia

Polonia

Lituania

Grecia

Malta

Portugalia.

Se poate observa cum majoritatea statelor din aceasta categorie sunt din estul Europei. Salarii minime mai mici decat in Romania sunt doar in Bulgaria si Letonia. In tara noastra, minimul garantat este de aproximativ 4,4 ori mai mic decat cel mai mare salariu minim din Europa, cel din Luxemburg.

Cel mai mic salariu minim din Europa se castiga in Bulgaria – 332 de euro – acesta fiind de aproape 7 ori mai mic decat cel din Luxemburg.

Aceste date sunt valabile pentru anul in curs si nu includ Austria, Italia, Danemarca, Suedia, Cipru si Finlanda – aici, salariul minim se decide prin discutii de negociere, nu prin lege directa.