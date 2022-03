Wolfgang Haffner Trio – unul din greii jazzului european în premieră la București

Concertele Jazz Fan Rising se reiau prin concertul de marți, 15 martie 2022, de la ora 19.00 la Sala Dalles București (Bd. Nicolae Bălcescu 18).

Jazz Fan Rising marchează ridicarea restricțiilor cauzate de pandemie prin concertul «Haffner plays Haffner», care va avea loc marți, 15 martie 2022, la Sala Dalles din București (Bd. Nicolae Bălcescu 18), de la ora 19.00.

Evoluează în premieră pe scena bucureșteană, în formulă de trio, Wolfgang Haffner, unul dintre greii jazzului european. Percuționist versatil și prolific, el și-a pus semnătura pe nu mai puțin de 400 de albume, alături de o foarte lungă listă cu cele mai remarcabile nume din jazzul mondial, printre care: Pat Metheny, Jan Garbarek, Nils Petter Molvaer, Esbjörn Svensson, Gregory Porter, Bugge Wesseltoft, Johnny Griffin, Mike Stern, The Manhattan Transfer, Cassandra Wilson, Chaka Khan, Al Jarreau, Joe Sample, Randy Brecker, NDR Big Band, WDR Big Band ș.a.

Pentru concertul bucureștean, Wolgang Haffner și trupa sa au pregătit un program cu o selecție din cele 16 albume ale artistului, acoperind câteva din perioadele sale de creație. Astfel ca, în concertul «Haffner plays Haffner», fiecare spectator să poată regăsi muzica cu care să rezoneze, indiferent de “tribul” muzical de care se simte atașat.

Formula de trio cu care va urca pe scena bucureșteană va fi compusă din Wolfgang Haffner – percuție, Simon Oslender – pian și Thomas Stieger – bas electric.

Wolfgang Haffner a cântat la aproape toate festivalurile de jazz importante din lume și a făcut turnee în 100 de țări, din Japonia până în SUA, din Africa de Sud până în Brazilia. În 2010, a primit premiul ECHO Music, al industriei muzicale germane, pentru realizări remarcabile în carieră, urmat de premiul cultural al orașului său natal, Nürnberg. Se află în premieră în România, cu bucuria să poată cânta alături de trupa sa pentru publicul românesc în momentul ridicării restricțiilor impuse de pandemie.

Albumul său „Kind of Cool” s-a clasat pe locul 1 în topurile Jazz, în 2015 și s-a menținut în topurile pop germane timp de 5 săptămâni. A fost urmat de “Kind of Spain” și “Kind of Tango” – o trilogie de explorări ale melanjului jazz-ului cu diverse teritorii muzicale cu un excelent succes de casă.

este considerat o stea în urcare a scenei de jazz germane. Albumul său de debut, din 2020, „About Time” – alături de vedetele Randy Brecker și Bill Evans – a urcat imediat în top 10 în clasamentele germane. Este membru al trupei lui Bill Evans – The Spykillers (alături de Wolfgang). Tânărul Thomas Stieger este unul dintre cei mai apreciați basiști din Germania. A făcut un turneu în Asia de Sud-Est pentru prima dată în 2019, alături de formația lui Wolfgang Haffner.

„Este un concert care marchează ridicarea restricțiilor impuse de pandemie și sperăm ca, pe lângă bucuria pe care o aduce fanilor, să însemne revenirea la normalitatea care ne-a lipsit atât de mult. Să ne revedem în sălile de spectacol cât mai pline, să ne bucurăm de muzică de calitate și să aducem un strop de armonie în vremurile tulburi care ne sunt date să le trăim” – a spus Ciprian Moga, din partea Asociației Jazz Fan Rising.

Concertul «Haffner plays Haffner», de marți, 15 martie 2022, de la ora 19.00, la Sala Dalles este propus de Jazz Fan Rising, asociația connoisseur-ilor de jazz, în partenariat cu Institutul Goethe București și Jazz Festivals & Events.

Asociația Jazz Fan Raising este o inițiativă care aduce o formulă inovativă pe piața organizatorilor de spectacole de jazz din România. Membrii asociației sunt întreprinzători, manageri în multinaționale, medici, avocați și arhitecți. Ei finanțează și organizează împreună concertele. Și-au propus să exploreze teritorii muzicale de nișă și să promoveze muzici noi. Aduc pe scenele din România proiecte muzicale de nișă, care au ceva special și se pot vedea mai rar în festivalurile obișnuite.

Asociația Jazz Fan Raising funcționează din anul 2014 la București și, din 2016, la Cluj-Napoca. Până în prezent, au organizat zeci de concerte, printre invitații lor numărându-se: Helge Lien, Andrew McCormack, David Helbock, Verneri Pohjola, Tonbruket, Vadim Neselovskyi, Arcady Shilkloper, Rabih Abou Khalil, Ulrich Drechsler, Dan Berglund, Magnus Ostrom, Mats Eilertsen Trio, Hakon Kornstad, Thomas Encho, Omri Mor Trio, Eyot, Francois Couturier ș.m.a.

Biletele de concert achiziționate în octombrie 2021 sunt valabile. Mai pot fi găsite bilete pentru concert pe:

EventBOOK: https://bit.ly/EventBOOK_WolfgangHaffnerTrio

EvenTIM: https://bit.ly/EvenTIM_WolfgangHaffnerTrio