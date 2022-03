Uriașii de la rugby, exemplu de curaj: și-ar apăra țara cu mâinile goale!

Naționala de rugby are mâine un meci extrem de important pentru calificarea la Cupa Mondială din 2023, cu Georgia, dar gândurile “stejarilor” se duc către conflictul armat dintre Rusia și Ucraina.

Andrei Ursache spune că nu s-ar da în lături să își apere țara, la fel cum fac și sportivii ucraineni, iar Gheorghe Gajion, care este din Republica Moldova, dezvăluie că are prieteni printre familiile de ucraineni.

”De ce nu? Mă gândesc că sunt mai mulți sportivi care au făcut aceeași chestie. Când e pentru țara ta și vrei să-ți aperi țara, nu contează ce sport joci” – Andrei Ursache, jucător naționala de rugby a României.

”Este foarte greu… Sunt foarte curajoși, foarte bravi. E o decizie grea, foarte complicat de răspuns” – Gheorghe Gajion, jucător naționala de rugby a României.

Atacăm Georgia cu un jucător din Republica Moldova

Pentru naționala de rugby a României fiecare meci este o finală. Mâine, ”Stejarii” vor întâlni cel mai dificil adversar din cursa pentru Cupa Mondială din 2023: Georgia, liderul clasamentului. Partida va avea loc de la ora 17.30 (în direct la TVR 1), pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, și toată lumea este decisă să obțină o victorie care ne poate apropia decisiv de calificare.

Pentru acest meci, România s-a întărit cu un jucător cu mare experiență din Republica Moldova. Pilierul Gheorghe Gajion are 29 de ani, joacă la formația franceză Stade Aurillacois și a aflat la finalul săptămânii trecute că a primit drept de joc pentru Stejari.

”Am fost în convorbiri cu Federația cu două luni în urmă, când abia se discuta că e posibil așa ceva. Am acceptat, mi-ar plăcea să joc meciuri internaționale de nivel mai mare pentru România, care întâlnește echipe puternice. Nici nu m-am gândit că pot juca pentru România. Dar atunci când am avut discuția am acceptat-o. Am primit vestea că toate actele sunt gata, mi se pare că vineri ori sâmbătă dimineață. Doar mi-am făcut valiza și-am plecat spre România. Visul oricărui copil care începe rugby-ul e calificarea la Cupa Mondială” – Gheorghe Gajion, jucător naționala de rugby a României.

El a început rugby-ul la vârsta de 8 ani și recunoaște că nu avea idee ce este acest sport. Ba chiar, când a văzut balonul oval, a crezut că va juca fotbal american.

”Prima dată o venit un antrenor la școală când aveam 8-9 ani. Prima dată ne-a arătat balonul oval, credeam că e posibil că e ca un fotbal american, dar nu aveam o minimă idee ce este. Cu timpul m-a atras cu mult mai tare prin contact, prin prietenia grupului și așa am rămas la acest sport” – Gheorghe Gajion, jucător naționala de rugby a României.

Chiar dacă este din Chișinău, rugbystul recunoaște că nu a fost niciodată în vacanță în România, ci doar în turnee cu echipele la care a jucat.

”În vacanță nu am fost niciodată în România. Doar când eram la juniori aveam câteva meciuri amicale și uneori jucam și rugby în 7. Țin minte niște turnee cu echipa din Chișinău” – Gheorghe Gajion, jucător naționala de rugby a României.

Andy Robinson: ”E vital să începem partida bine”

Selecționerul Andy Robinson știe ce trebuie făcut pentru a învinge Georgia: să avem un start perfect de meci.

”E vital să începem partida cu un start bun. În ultimele două partide n-am avut un început de meci prea bun. Trebuie să începem în forță astfel încât suporterii să ne susțină din primul minut. Am văzut cu ce forță ne susțin suporterii români. Am avut un public minunat în Spania, la fel și la ultimele două partide disputate aici. Trebuie să începem într-un mod asemănător meciului cu Rusia” – Andy Robinson, selecționer naționala de rugby a României.

Antrenorul englez a dezvăluit și cum a reușit să-i facă pe jucătorii săi să treacă peste înfrângerea cu Spania, din ultima etapă, scor 21-38.

”Când pierzi o partidă, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, cel mai important lucru e să te întorci la antrenamente și apoi în meci. Și apoi trebuie să ai încredere în tine. Până la urmă am câștigat cinci meciuri și ne-am împiedicat puțin săptămâna trecută… asta e! Noi trebuie să ne asigurăm că a fost doar o întâmplare, mai ales că acum jucăm împotriva celei mai bune echipe din competiție” – Andy Robinson, selecționer naționala de rugby a României.

Andrei Ursache: ”Nu am cuvinte să spun ce înseamnă să joc pentru România”

Revenit la lot după trei ani, veteranul Andrei Ursache (38 de ani), a explicat ce înseamnă pentru el să joace pentru România.

”Când joc la mine la club dau tot ce pot pentru echipa mea. Aici e pentru țara mea, e ceva mai diferit. Cânt imnul României, e ceva nemaipomenit. E inima aici am copilărit, aici am crescut. E ceva ce nu am cuvinte să spun. Sunt onorat să ajut echipa națională cu ce pot și cu resursele care mi-au mai rămas. Colegii sunt tineri, în putere, cu calități, cu tot ce trebuie pentru rugbyul românesc” – Andrei Ursache, jucător naționala de rugby a României.

În vârstă de 38 de ani, Andrei Ursache a recunoscut că mulți dintre mai tinerii lui coechipieri i s-au adresat cu apelativul „Domnule”, atunci când a venit la reunire. El a spus că și dacă echipa se va califica la Cupa Mondială nu va merge în Franța, pentru că e timpul să lase locul celor tineri.

”Când m-au văzut prima dată îmi spuneau domnule. Le-am zis <<băieți, nu-s așa în vârstă>> . La Cupa Mondială o să las tineretul. Să câștige experiență, să aibă șansa de a juca acolo, cum am avut și eu șansa să fac o Cupă Mondială. E mai bine așa” – Andrei Ursache, jucător naționala de rugby a României.

Andre Gorin: ”Publicul ne dă aripi”

Jucător cu o mare experiență, Andre Gorin știe că victoria într-un meci atât de important nu poate fi obținută fără ajutorul publicului. De aceea, așteaptă fanii în număr cât mai mare pe stadion, la fel ca și coechipierii săi Valentin Bălan și Marius Simionescu.

”Publicul ne dă aripi. Ne încurajează. Să ne aducem aminte meciul cu Portugalia, eram conduși, dar publicul ne-a ajutat, ne-a susținut până în ultima clipă. E un lucru important pentru mândria noastră și pentru sentimentul că ne luptăm pentru cineva” – Andre Gorin, jucător naționala de rugby a României.

”Este un plus foarte mare faptul că jucăm pe teren propriu. Suporterii sunt alături de noi și practic ei sunt al 16-lea jucător de pe teren. Ne bucurăm să-i avem aproape, ne bucurăm că am înțeles că s-a dat drumul la anumite restricții și vor fi în număr mai mare. Îi așteptăm aproape de noi, ne încarcă cu energie la fiecare strigăt, fiecare fanion pe care îl vedem din teren” – Valentin Bălan, jucător naționala de rugby a României.

”Publicul este al 16-lea jucător. Ne ajută în momentele grele, atunci când chiar suntem cu psihicul la pământ, așa cum au făcut-o cu Portugalia” – Marius Simionescu, jucător naționala de rugby a României.

FOTO: RUGBY ROMANIA