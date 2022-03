Vor juca pentru copiii ucraineni rămași la Brașov!

Calificați la Final Four-ul Cupei României, voleibaliștii Stelei vor să le dedice micuților fotbaliști de la Ruh Lviv eventuala victorie.

Programat sâmbătă și duminică la Brașov, turneul Final Four al Cupei României la volei masculin va avea printre spectatorii finalei și o echipă de copii din Ucraina. În vârstă de 12 ani, aceștia joacă la Ruh Lviv și se aflau în turneu la Brașov în momentul izbucnirii războiului din țara lor natală. Voleibaliștii sunt deciși să le aducă celor mici o bucurie printr-o prestație de excepție la această competiție.

”Încercăm să facem un spectacol cât mai mare ca în finală să vină copiii și să vadă că sportul e benefic fiecăruia, că suntem în mare parte umanitari prin organizarea acestui campionat și împreună cu celelalte echipe sunt convins că vom face un spectacol pe cinste și pentru cei veniți” – Mircea Peța, voleibalist Steaua.

Chiar dacă este legitimat la un club militar, Peța nu simte o presiune în plus din cauza a ceea ce se întâmplă la graniță și speră ca tot conflictul să se rezolve pe cale diplomatică.

”Nu cred că am ajuns în punctul în care să avem presiune asupra noastră și eu sunt de părere că se va ajunge la un consens și pe cale diplomatică se vor rezolva toate” – Mircea Peța, voleibalist Steaua.

Galeria de la fotbal ar putea ajuta Steaua să câștige primul trofeu după 30 de ani

Calificați în premieră la un turneu final al Cupei României după 15 ani, voleibaliștii Stelei speră să dea lovitura la această ediție. Ei au alături un medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova, din 1980, Sorin Macavei, care este președintele de imagine al secției de volei. Acesta le-a dat și un sfat actualilor componenți ai echipei.

”Să nu cedeze nici un moment, indiferent pe cine au în față. Pentru că și adversarii au două mâini și două picioare. Și nu sunt de speriat. Totul se joacă pe teren, mingea e rotundă și atunci ne apărăm șansele cu mare ardoare” – Sorin Macavei, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980.

Dacă se vor califica în finala de la Brașov, steliștii ar putea avea și susținerea galeriei echipei de fotbal, mai ales că nu au mai cucerit un trofeu la volei de exact 30 de ani, de când au ieșit campioni ultima dată.

”Ar fi incredibil, băieții ăștia sunt minunați. N-am mai avut parte de așa o atmosferă în sală de foarte mulți ani. Le place ce este aici, ce s-a construit aici și vin din pasiunea pentru clubul Steaua. Mi-ar plăcea foarte mult ca noi să prindem finala, pentru că ăsta e primul pas, și ne-am bucura enorm dacă ar veni să ne susțină” – Răzvan Roșu, manager Steaua.

”Avem un fond de suporteri foarte mare, iar în ultimii ani și-au dat seama că este o echipă puternică, care poate face mai mult. Fără ca ei să-și dea seama, pun o presiune pe echipă, dar s-a dovedit o presiune benefică. În ceea ce privește faptul că Steaua nu a mai fost de mult timp la un Final Four, un ochi râde, un ochi în plânge. Mă bucur că acum am putut să ne calificăm, dar sunt trist pentru că nu am putut de atâta timp, ultima fiind tot cu mine în teren, și a trecut ceva timp” – Silviu Oancea, antrenor Steaua.

Component al unei generații de aur a voleiului românesc, Sorin Macavei a rememorat cu regret vremurile când meciurile aveau mii de spectatori în tribune.

”Pe vremea mea, galeria era mult mai numeroasă. Noi jucam în sala Floreasca cu 3.000 de spectatori, iar suporterii, indiferent că jucam cu Dinamo sau cu altă echipă, erau la fel de corecți și de fair-play. Erau mult mai mulți” – Sorin Macavei, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980.

Adin Cojocaru: ”Sportul românesc are nevoie ca istoria să revină în prezent”

Revenirea în top a Stelei este salutată și de președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru.

” Cred că sportul românesc are nevoie ca istoria să revină cumva în prezent. Nu neapărat Steaua în sine. Eu vorbesc la toate cluburile. Înseamnă că acel club cu tradiție și-a regăsit cumva traseul” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Paula Seling va interpreta duminică imnul național Turneul Final Four al Cupei României la volei va avea loc sâmbătă și duminică în sala Dumitru Popescu Colibași din Brașov. Semifinalele vor avea loc sâmbătă, 12 martie, după următorul program: LAPI Dej SCM Zalău – Steaua (ora 15.00) și SCMU Craiova – CSM Arcada Galați (ora 18.00). Învingătoarele vor juca în finala care va avea loc duminică, 13 martie, de la ora 19.00. Toate partidele vor fi transmise în direct la TVR 3.

În afară de meciurile propriu-zise, spectatorii, care vor avea intrarea liberă pe parcursul ambelor zile, vor avea parte și de câteva surprize. Printre ele și cea de duminică, atunci când Paula Seling va interpreta imnul național. Cunoscuta solistă este ambasadorul Asociației Magic, iar în acest an turneul final al Cupei României la volei masculin sprijină cauza Asociației Magic – copiii cu diagnostice oncologice.

”Aș zice că acum vorbim de surprize, dar aceste surprize aș vrea să devină obișnuințe. Așa cum a fost organizată Supercupa României, tot la Brașov, în septembrie 2021, încercăm pe același mod de a organiza și Cupa României, atât la băieți, cât și la fete. Am înțeles un lucru eu și colegii mei, toată federația, că până la urmă se pune accent foarte mare și pe spectacolul, pe show-ul pe care trebuie să-l creezi pentru crearea unui eveniment” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Mircea Peța luptă pentru trofeu în orașul natal

Originar chiar din Brașov, stelistul Mircea Peța va avea emoții suplimentare la acest turneu final, pentru că va avea în tribune întreaga familie, dar și prietenii din copilărie.

”Înaintea oricărui meci am emoții, acum mai ales că o să joc în sala în care am avut primul meci în prima divizie, vă dați seama că sunt niște sentimente în joc. Toată lumea e entuzismată să mă vadă, mai ales că am avut câteva meciuri numai în străinătate, este al doilea an în care joc în România. Sper să fie în număr cât mai mare acolo” – Mircea Peța, voleibalist Steaua

Antrenorul Stelei, fostul internațional Silviu Oancea, spune că abordarea unui meci din Cupa României e puțin diferită față de cea a unei partide de campionat.

”Este puțin mai greu să pregătești un Final Four, dar avem puțin și experiența anului trecut, când era cam același tip de desfășurare a campionatului, turnee cu două meciuri, deci putem spune că avem o mică experiență. E puțin diferită această competiție de campionat. Cupa României te aduce la un trofeu mult mai repede decât o competiție de uzură precum Divizia A1” – Silviu Oancea, antrenor Steaua.

Trei antrenori români se luptă pentru Cupa României

Pentru prima dată după mult timp, trei dintre cele patru echipe prezente la Turneul Final al Cupei României au antrenori români. În opinia șefului Federației Române de Volei acest lucru este o dovadă a valorii tehnicienilor noștri.

”E un lucru extraordinar. Vedeți diferența dintre feminin, unde aducem un antrenor străin pentru că până la urmă bătălia se face între niște străini, a unor cluburi din România, față de campionatul masculin, unde sunt trei din patru antrenori români. Ca atare este un lucru deosebit. Ne bucurăm că avem trei antrenori români ajunși în Final Four, în primele patru în România pentru Cupa României, să dea Dumnezeu să fie mai mulți, pentru că atunci ne va fi și nouă mai ușor și România câștigă prin acești antrenori să poată fi selectați pentru echipele naționale” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.