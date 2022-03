Deputatul PSD, Dan Cristian Popescu, revoltat: „Este inadmisibil cum primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, își bate joc de banii publici!”

Domnule deputat, Dan Cristian Popescu, primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a preluat mandatul de un an și jumătate. Multe promisiuni, puține realizări, o spun tranșant, ca locuitor al acestui sector. Cum apreciați, ca fost viceprimar al acestui sector, prestația acestuia?

Prestația este dezamăgitoare pentru cei care l-au votat, deși eu mă așteptam la acest mod userist, dacă pot spune așa, de a administra un sector. Nu există niciun fel de idee pliată pe prioritățile sectorului 2, nu există niciun proiect nou care să aducă un plus pentru cetățenii din sector. Singura sa idee a fost să desființeze “taxa zero” pentru gunoi, introdusă de mine, și să introducă un sistem alambicat, plin de interese de partid, care nu va aduce nimic bun. În privința sistemului referitor la taxa pentru gunoi, și anume, „plătești cât produci”, nu pot să spun decât că este falimentar în contextul în care este imposibil de aplicat. Foarte mulți cetățeni vor fi tentați să nu declare, în mod real, cât gunoi aruncă și, ca atare, vor arunca gunoiul în altă parte, așa cum procedează, de altfel, de ani de zile.

În rest, Radu Mihaiu a reușit (doar) să termine, la termene mult întârziate, proiecte începute de fosta administrație. Pe de altă parte, nu a început, repet, niciun un proiect nou, cele 45 de blocuri reabilitate au fost începute, de asemenea, înainte de preluarea mandatului de către Radu Mihaiu. Situația este similară și în cazul finalizării reabilitării unor unități școlare, dar și în cazul reabilitării parcurilor din sector…

„A reușit să distrugă sistemul de colectare selectivă în sectorul 2”

Pasajul Doamna Ghica este, de luni bune, în stand-by deși promisiunile de finalizare a acestuia sunau pompos…

Foarte corect. Primarul Radu Mihaiu s-a lăudat că Primăria Sectorului 2 va contribui la finanțarea Pasajului Doamna Ghica unde, nici măcar astăzi, nu se lucrează, ceea ce reprezintă o pată neagră atât pe obrazul lui Nicușor Dan, dar și a lui Radu Mihaiu. A reușit să distrugă un sistem de colectare selectivă în sectorul 2. Ceea ce mi se pare inadmisibil. Deși în sector se strânge gunoiul în saci diferiți, nu se colectează nimic…

Dacă în mandatul meu se plătea pentru taxa de gunoi 99 de bani pe an, astăzi, în mandatul primarului Mihaiu, costul a crescut la 22 de lei de persoană, pe lună. Deși se declara cel mai înverșunat dușman al Supercom, astăzi, Radu Mihaiu oferă cadouri celor care fac contract cu Supercom. A devenit, oare de ce, un agent comercial pentru Supercom. Când am fost viceprimar, am considerat că nu este normal ca un ales să laude sau să critice activitatea unei companii de curățenie.Vedem că Radu Mihaiu una spunea în campanie și alta spune astăzi…

„Radu Mihaiu și-a adus șase prieteni de la USR și i-a numit, pe salarii uriașe, consilieri personali!”

Am înțeles că au crescut foarte mult cheltuielile cu fondul de salarii destinat consilierilor primarilor și viceprimarilor și nu nu numai…

Prima grijă a noului primar, Radu Mihaiu, la preluarea mandatului, a fost să își angajeze cât mai mulți consilieri, cât de mulți i-a permis legea. Radu Mihaiu și-a adus șase prieteni de la USR și i-a numit, pe salarii uriașe, consilieri personali. Pentru fiecare dintre acești consilieri, contribuabilul din sectorul 2 plătește aproximativ 200 de milioane de lei vechi în fiecare lună. Mai mult, ca tacâmul să fie complet, s-au mai angajat câte doi consilieri personali pentru fiecare viceprimar. De asemenea, a fost angajat și un city manager, în contextul în care el, ca primar, nu este în stare să facă nimic. Practic, vorbim de 11 persoane angajațe în plus, care au umflat la maximum organigrama Primăriei Sectorului 2. Spre comparație, în vechiul mandat, primarul avea doi consilieri personali, iar eu, în calitatea mea de viceprimar, nu aveam niciun consilier personal. În managementul de vârf, erau angajate patru persoane, astăzi, sunt 14. Diferența la buget, calculată rapid, estimată la 500.000 de euro pe an, reprezintă bani cheltuiți pentru prietenii lui Radu Mihaiu. De la USR. De altfel, CV-urile acestora au fost publicate, după presiuni uriașe, la mai bine de la un an de zile de la numirile în funcții. În plus, asistăm la contracte de consultanță, de asistență juridică cu o firmă, în contextul în care, în Primărie, lucrează zeci de juriști.

Zilele trecute, unul dintre consilieri locali a cerut raportul de activitate al acestei firme și i s-au furnizat, după luni de zile, aceste informații. Din raport, se vede, șocant, cum citirea unei sentințe a costat Primăria nu mai puțin de 1200 de lei. Vorbim de câteva miliarde de lei vechi cheltuite cu această firmă. Este inadmisibil cum Radu Mihaiu își bate joc de banii publici…

Un interviu realizat de Iulian Badea