Victor Ponta avertizează: Fără un Plan Național de Redresare Economică (care să pornească tocmai de la Strategia Energetică) viitorul nostru “sună” din ce în ce mai rău”!

Liderul Pro România, Victor Ponta, a precizat că „fara un Plan National de Redresare Economica ( care sa porneasca tocmai de la Strategia Energetica) viitorul nostru “suna” din ce in ce mai rau”.

„In ultimii 5 ani ( in care am avut un singur Presedinte dar 6 Prim Ministri ) Romania si-a distrus Sistemul Energetic / au fost inchise termocentrale si mine / au fost oprite toate proiectele noi ( Grupurile 3 si 4 de la Cernavoda , Grupul Termo de la Rovinari, Centrala de la Iernut ) / am devenit tara care importa energie multa si foarte scumpa – si care a “construit” doar pe hartie gazoductele si liniile de transport a energiei electrice . Si acum solutiile propuse sunt doar utopii sau populisme ( plafonam preturile fara sa avem niciun control pe zona de productie si distributie – anuntam “pompieristic” ca scoatem gaze din Marea Neagra desi noi nu mai scoatem nici de pe pamant uscat)!