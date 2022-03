Victor Ponta pune „punctul pe i”: A fost distrus un sistem administrativ care ne dusese în 2015 la un grad de absorbție de peste 95%!

Informația potrivit căreia toate fondurile europene pe care România riscă să le piardă, din exercițiul bugetar 2014-2020, vor fi redirecționate către un fond creat pentru ajutorarea refugiaților, l-a bucurat, dar și revoltat, în același timp, pe liderul Pro România, Victor Ponta.

„O veste buna si una rea – cu care sa incepem? Vestea buna este ca se aloca banii europeni pentru refugiati ( cred ca e corect sa fie sprijiniti civilii din Ucraina dar si din alte tari afectate de razboi ) . Vestea rea este ca acesti bani sunt de fapt pierduti de Romania in ultimii 5 ani ( cauza faptului ca am schimbat 8 Prim Ministri si am distrus un sistem administrativ care ne dusese in 2015 la un grad de absorbtie de peste 95%)!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.