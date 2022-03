Ministrul Muncii, Ministrul Muncii, Marius Budăi, merge până la capăt: Nu renunț la renegocierea PNRR pentru ajustarea procentului din PIB alocat pensiilor!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, miercuri, că nu renunță la „renegocierea” PNRR pentru ajustarea procentului din PIB alocat pensiilor și că este susținut în acest demers de PSD și de președintele partidului, Marcel Ciolacu. Totodată, el spune că și premierul Nicolae Ciucă susține ajustarea. Ministrul a precizat că a găsit la nivelul UE „aliați foarte importanți”.

„Nu renunț niciodată (la renegocierea PNRR – n.red.), doar dacă nu mai sunt ministru. Și nici atunci nu o să renunț, pentru că sunt parlamentar. Să fim foarte clari. Putem să-i spunem cum vrem să-i spunem: renegociere, ajustare, îmbunătățire. Atât timp cât președintele PSD Marcel Ciolacu și cu partidul din care fac parte mă susține, ați văzut și declarațiile premierului, care susține și el acest lucru, eu nu mă opresc din acest demers.

Am găsit la nivel de UE și aliați foarte importanți în a-mi susține acest demers. Discuțiile concret deja se poartă. Când avem rezultatul discuțiilor, fiți siguri că voi comunica pulic.

Există posibilitate de 99% ca pe 31 martie să avem vizita în România a comisarului pentru Muncă. Și mă bucură acest aspect. E foarte importantă această decizie de ajustare acelui procent mai ales din PIB”, a declarat Marius Budăi de la Palatul Victoria.

Acesta a spus că „următorul pas mare” pentru reformarea sistemului de pensii din România a început.

„Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu Banca Mondială la nivel de conducere de UE și România. Mâine dimineață o să am la ora 9:00 o întâlnire la nivel de tehnic. Acordul de asistență financiară cu Banca Mondială a fost semnat. Contractul este în valoare de 1,5 milioane de euro. Practic, am reușit să fac o economie de 2,5 milioane de euro, față de câți erau prevăzuți în PNRR, bani care vor rămâne la dispoziția statului român.

Voi implementa această reformă, să fie foarte clar. Am spus că, și în programul de guvernare e scris, nu susținem o schimbare în totalitate a legii 127, asta este altceva. Dar o îmbunătățire este cu siguranță”, a mai afirmat Budăi.