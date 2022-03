Un deceniu de inovare în educația antreprenorială prin Innovation Labs. Zeci de idei de business, la Universitatea POLITEHNICA din București!

Creativitate, inventivitate, inovare. Trei coordonate care reunesc la Universitatea POLITEHNICA din București peste 150 de tineri antreprenori, studenți și cercetători în cea de-a X-a ediție a Innovation Labs-2022, cel mai longeviv program de educație antreprenorială de tip pre-accelerator din mediul universitar românesc.

Astfel, duminică, 20 Martie, în intervalul orar 11:00 – 14:00 – vă așteptăm în cadrul Universității POLITEHNICA din București – Clădirea Rectoratului – corp AN (Amfiteatrul AN010)– să descoperiți și intervievați tinerele echipe de studenți care pornesc acum în drumul lor spre consacrarea antreprenorială. Dintre cele 62 de echipe înscrise, duminică vor fi prezente între 36 și 44 de echipe selectate, dintre care cele mai bune 28-30 se vor califica pentru un program de mentorat de 4 luni.

Veți avea ocazia să descoperiți start-up-uri de tehnologie variate – care realizează produse precum aplicații în tele-medicină, aplicații bazate pe crypto & blockchain, soluții de securitate cibernetică sau comerț digital, cât și start-up-uri ce construiesc unelte pentru cel mai dinamic sector economic românesc – industria de software.

„Ne bucurăm că o inițiativă pornită în cadrul comunității noastre a căpătat amploare și a ajuns să includă un număr important de studenți din mai multe universități din țară. În fiecare an sprijinim această competiție pentru că suntem convinși că există încă extrem de mult potențial antreprenorial neexploatat și creativitate în rândul tinerilor din România. Am observat evoluția

proiectelor de la an la an și sunt extrem de optimist atât cu privire la calitatea proiectelor care vor fi prezentate în acest an, cât și cu privire la experiența de mentorat de care vor beneficia participanții” a declarat Mihnea Costoiu, Rectorul Universității POLITEHNICA din București.

„Vă invităm la a zecea ediție a Innovation Labs, pentru a trăi intens, alături de prieteni, colegi, mentori, viitori clienți și finanțatori, experiența reinventării propriilor pasiuni și a rafinării ideilor în decizii și produse cu impact în piață. Vom construi împreună traiectorii energice de spin-off, scale-up sau start-up, în care energia fondatorilor va fi amplificată de insight-ul mentorilor și resursele partenerilor. Vă oferim un mediu prietenos de experimentare și rețele strânse de sprijin tehnologic și de mentorat de la jucători de vârf din ecosistemul inovării. Comunitatea Innovation Labs vă așteaptă în cea de-a zecea ediție cu imboldul: Make it real!” a afirmat și Răzvan Rughiniș, co–fondator Innovation Labs.

Innovation Labs, cel mai longeviv program universitar de pre-accelerare pentru start-up-uri tehnice și mentorat pentru tineri antreprenori, studenți și cercetători, atrage în fiecare an sute de pasionați de tehnologie și inovare digitală într-un amplu program de selecție ce are loc în luna martie. Această selecție presupune prezentarea ideilor de business în cadrul unuia dintre Hackathoanele organizate regional în București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. Juriul, format din reprezentanții partenerilor programului, dar și din antreprenori cu experiență, va decide ideile și echipele care vor fi admise în programul de mentorat cu durata de patru luni.

Programul pe scurt:

10:00 Prezentări, runda 1 (Amfiteatrul AN010- Rectorat UPB)

11:00 TechDemos & discuții cu start-up-uri (hol AN)

12:00 Final Pitch Rund 2 (Amfiteatrul AN010- Rectorat UP)

13:00 TechDemos & discuții cu start-up-uri (hol AN)

Innovation Labs – ediția aniversară de 10 ani

Programul Innovation Labs celebrează al zecelea an de activitate, fiind cel mai longeviv program de educație antreprenorială de tip pre-accelerator din mediul universitar românesc. De-a lungul anilor, în jurul programului s-a dezvoltat o comunitate națională de mari dimensiuni, cuprinzând atât ambasadori Innovation Labs în fiecare universitate parteneră, cât și absolvenți ai acestor universități, profesioniști din industria IT, specialiști din ecosistemul mai larg de antreprenoriat inovativ, investitori, antreprenori, actori din administrația publică și leadership de top din cadrul unora dintre cele mai mari corporații active pe piața din România.

Fiind puternic ancorat în mediul universitar, prin intermediul cadrelor didactice și al cercetătorilor cooptați direct, și beneficiind de acces la tineri cu un foarte bun potențial profesional, Innovation Labs și-a asumat misiunea de a fi unul dintre contributorii neți în ecosistem, prin abordarea sa de tip grassroots, care a dus, de-a lungul timpului, la identificarea și lansarea a unui număr consistent de start-up-uri early stage: peste 450 de echipe, cu peste 2200 de participanți individuali, cu investiții de peste 5 milioane de euro ridicate în ultimii trei ani.

Cu ocazia celei de-a zecea ediții, Innovation Labs și-a propus să pună în valoare mai mult decât oricând această comunitate națională, astfel încât să devină un actor relevant în paradigma cvadruplei elicoidale în inovație (quadruple helix innovation approach), ceea ce va presupune mult mai multe activități, atât de anvergură, cât și de nișă, menite a aduce valoare adăugată stakeholderilor programului, în primul rând participanților, dar și partenerilor privați și celor publici.

Parteneri și susținători ai programului Innovation Labs

Innovation Labs 2022 este un program organizat în București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara, coordonat de Asociația Tech Lounge și implementat alături de Asociația Transilvania IT, Asociația Calemis, EduHub și Cowork Timișoara, cu sprijinul BRD – Groupe Société Générale, UiPath, Microsoft, AROBS Transilvania Software, Atos, Carrefour România, Orange, VTEX, Elrond, având Romanian – American Foundation ca partener strategic, Universitatea POLITEHNICA din București ca partener universitar strategic, și în colaborare cu Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării.

Echipele participante beneficiază de susținere din partea partenerilor locali ai programului: Adobe, Keysight Technologies, NXP, Fitbit, BearingPoint, Eximprod Grup, Deloitte România, Ortec, PSS Prosoft Solutions, PentestTools, Simple Capital Labs, Bware Labs, Knosis.ai, BRD Mindcraft în București, Electrolux România (partner principal local în Cluj-Napoca), Linnify, Wolfpack Digital în Cluj-Napoca, Sevio Solutions în Iași, Amazon, Growceanu și Viva Facilities în Timișoara.

Innovation Labs este un program universitar implementat alături de cei 17 parteneri academici:

în București : Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea Transilvania din Brașov,

Exemple de proiecte inscrise la Hackatonul Innovation Labs Bucharest 2022 @ UPB

Blockchain auction

Un sistem de licitații transparent și descentralizat ce se bazează pe tehnolgia blockchain pentru a oferii un cadru modern pentru realizarea de licitații digitale.

MutableSecurity

Soluție de securitate cibernetică dedicată contextului actual de provocăi de securitate – bazată pe management facil, distribuție și configurare rapidă, monitorizare peramentă a provocărilor de securitate on-line.

CodeTruck

CodeTruck îsi propune sa deschidă noi drumuri spre a ajuta dezvoltatorii de software intr-o piata in continua dezvoltare în care timpul lor este limitat și termenele sunt din ce în ce mai mici. Ce am facut noi, am creat o aplicație care autogenereaza cod si reduce din timpul de dezvoltare al aplicațiilor chiar și de 10 ori.

HolyWays

Propune o aplicație mobilă ce va ajută utilizatorul să-și configureze traseul pe timpul unei vacanțe. Introducând destinația și preferințele personale, utilizatorul aplicației HolyWays va beneficia de un top al activităților pe care le poate practică, dar și de informațiile administrative necesare pe timpul șederii (acte, bancomat, vize, taxe). HolyWays va elimina definitiv stresul, incertitudinea și timpul pierdut în vederea căutării activităților, asigurându-va o vacanță perfectă.

CityPack

CityPack este o aplicația mobilă care digitalizează conexiunea dintre companiile ce oferă experiențe cu potențiali clienți. Ajutăm tinerii să descopere activități de timp liber, economisind totodată bani prin intermediul ofertelor exclusive din aplicație și punem la dispoziția companiilor ce oferă experiențe o metodă alternativă și inovativă de promovare.

Jurnalul Fermierului

Platformă care permite fermierului să își înregistreze, pe parcursul anului agricol, lucrările pe care le efectuează, utilajele folosite, materia primă consumată – si ii faciliteaza fermierului generarea automată a documentelor completate pentru cererea unică de plată anuală.

VAUNT

VAUNT este o soluție Saas B2B care se adresează dezvoltatorilor imobiliari din zona rezidențială și agențiilor imobiliare și ajută la digitalizarea procesului de vânzare al unui proiect rezidențial din momentul aprobării autorizației de construire până la predare.

VR2MED

Inovatie in realitatea virtuala in domeniul medical prin crearea unei platforme cu echipamente de ultima generatie, care vor imbunatati aptitudinile practice ale studentilor si nu numai.

AlgIM

AlgIM isi propune construirea unei platforme ce va reprezenta viitorul prelucrarii datelor medicale. Tehnologiile utilizate vor fi inovative si accesibile pentru publicul larg.

UPB Campus

Aplicatia UPB Campus ofera actualilor si viitorilor studenti informații privind localizarea facultăților si a salilor de curs, posibilitatea de a te înscrie în grupurile asociațiilor de voluntariat, oportunități de angajare, precum și ultimele evenimente sau știri din universitate.

In continuare, ne propunem sa dezvoltam aplicatia astfel incat sa se adreseze studentilor din toate universitatile.

Observatie: echipele prezentate mai sus sunt cu titlu de exemplu, sunt selectate dintre echipele inscrise în prima etapă, la data de 18 Martie (dintr-un total de 62 de echipe înscrise); Exista posibilitate ca unele din echipele prezentate să nu se fi calificat pentru etapa de duminică, 20 Martie;