Teatrul German de Stat Timișoara are plăcerea de a anunța o nouă premieră – Oameni. De vânzare, un spectacol scris și regizat de Carmen Lidia Vidu, care va avea loc în 14 aprilie 2022, începând cu ora 19.30. Carmen Lidia Vidu este câștigătoare a unui premiu GOPO în 2015 și a unui premiu UNITER pentru regie în 2020 pentru spectacolul Jurnal de România. 1989. Este a doua colaborare a Teatrului German cu Carmen, după Jurnal de România. Timișoara, în 2018, un spectacol care a avut mare succes la public și a fost selecționat în numeroase festivaluri naționale și internaționale.

În primul acord confidențial încheiat între România și Republica Federală Germană în 1969, reprezentanților Securității, care negociau în numele dictatorului Nicolae Ceaușescu, li s-a promis o recompensă pentru fiecare membru al minorității germane care era lăsat să plece din țară: 1.700 de mărci pentru persoanele din categoria A, care nu se încadrau în nicio categorie, 5.000 de mărci pentru persoanele din categoria B, care aveau o pregătire profesională, și 10.000 de mărci pentru persoanele din categoria C, cu studii superioare.

Până la sfârșitul anului 1989, aproximativ 220.000 de germani au părăsit țara, iar prețul cerut a crescut sau a fost ,,ajustat” constant. În timp ce propaganda oficială avertiza asupra ,,abisurilor” lumii libere, statul comunist român a organizat cel mai mare trafic de persoane din secolul al XX-lea. În plus, după căderea comunismului, a urmat exodul în masă al tuturor etnicilor germani care mai trăiau în România. Comunitățile, rămase fără etnici germani, au trăit o adevărată dramă, iar pierderea economică și socială pentru țara noastră este uriașă.

TGST dorește să participe la clarificarea trecutului recent, chiar dacă drumul de la discuțiile cu fostul negociator de la Bonn, Dr. Heinz Günther Hüsch, până la realizarea spectacolului, a fost unul lung. Unii dintre negociatorii români au încetat din viață, însă televiziunea publică germană ARD ne-a pus la dispoziție înregistrarea unui interviu cu Stelian Octavian Andronic, fost colonel de Securitate. În timp ce regizoarea și autoarea piesei, Carmen Lidia Vidu, cerceta arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), TGST a intervievat câteva din persoanele pentru care plecarea rămâne o tragedie personașă. Cu spectacolul Oameni. De vânzare, dorim să îndreptăm privirile, în special pe cele ale generațiilor tinere, înspre ideologia inumană și cinică a comunismului.

„Timp de 2 ani m-am documentat, am călătorit, am realizat interviuri, am citit dosare, am văzut filme de propagandă. Mi-am propus o temă dificilă: să fac spectacol din istorie. Dosarele de urmărire individuale arată la ce chinuri au fost supuși cei care își doreau emigrarea: au fost intimidați, supravegheați acasă și la serviciu, scoși de la locurile lor de muncă. Securitatea a încălcat drepturile omului, între care și dreptul persoanei la liberă circulație. Nu de puține ori, proprietarii au fost păcăliți să-și cedeze casele ofițerilor sub acoperire, prin false acte de vânzare. Sub comunism, România a fost un stat terorist care și-a luat ostatici proprii cetățeni.

Poți salva într-adevăr omul tratându-l ca pe o marfă? Cum ne raportăm la istorie? Negociezi sau nu cu un dictator? Sunt întrebările spectacolului. După multe căutări, mi-am numit spectacolul OAMENI. DE VÂNZARE fiindcă e un titlu care te face să te întrebi – Care e prețul tău?, Câți bani dai tu pe viața ta?.”

Carmen Lidia Vidu

Interpretează: Ioana Iacob, Oana Vidoni, Daniela Török, Alexandru Mihăescu, Harald Weisz, Robert Bogdanov-Schein.

Apariții video: Heinz Günther Hüsch, Stelian Octavian Andronic, Johann Schaas, Germina Nagâț, Mădălin Hodor, Hanni Hüsch, Cornel Hüsch.

Regie: Carmen Lidia Vidu; Multimedia: Cristina Baciu; Costume: Ioana Popescu; Dramaturgie: Rudolf Herbert; Operator imagine: Ovidiu Zimcea; Asistență de regie: Richard Hladik; Machiaj: Bojita Ilici; Regie tehnică: Adrian Georgescu.

Biletele se pot achiziționa de aici: https://bit.ly/3JwFNfX