Primăvara Clasică, la Casa Artelor Dinu Lipatti

Casa Artelor Dinu Lipatti vă invită vineri, 1 aprilie 2022, la evenimentul „Primăvara Clasică” în cadrul căruia puteți participa la Expoziții și Audiții, Lansare de CD în Premieră absolută, Conferiță și Recital Extraordinar pentru două viori susținut de Invitații noștri – violoniștii Sherban Lupu și Irina Mureșanu.

De la orele 19:00 va avea loc în Salonul de Muzică Conferința și Lansarea CD-ului în Premieră absolută, înregistrat de violonistul Sherban Lupu în anul 2021: „Violin Discoveries of Eugène Ysaÿe” ce cuprinde piesele „Scènes Sentimentales” (1885), „Élégie” (1912), „Trois Études-Poèmes”(1924), „Petite fantaisie romantique” (c.1901), „Violin Concerto in G minor” (1910), orchestrat de compozitorul Sabin Pautza în 2017.

În a doua parte a serii, violoniștii Sherban Lupu și Irina Mureșanu vor susține un Recital Extraordinar ce va avea în program lucrări semnate de J.M.Leclair – „Sonatele pentru două viori în La major și în Fa major”, H.Wieniawski – 4 studii din op.18 „Etudes-Caprices”, B.Bartok – 8 duete, E. Ysaÿe – „Preludiu XI” pentru vioară solo, aranjament Sherban Lupu, în Premieră absolută și sonata pentru două viori.

Sherban Lupu este considerat unul dintre cei mai mari violoniști români ai ultimului secol şi este apreciat ca unul dintre cei mai însemnaţi interpreţi din lume ai muzicii lui George Enescu. Violonistul român și-a început studiile la Conservatorul din Bucureşti, cu maestrul George Manoliu, continuându-le la Londra cu Yfrah Neaman, luând lecții cu maeștri violoniști Lordul Yehudi Menuhin, Henryk Szering şi Nathan Milstein, precum şi cu Norbert Brainin de la Amadeus String Quartet şi Sandor Vegh. Este laureat al mai multor concursuri precum: Viena International, Romanian National String Quartet, Jacques Thibaud la Paris, Carl Flesch la Londra, Royal Society of Arts şi Park Lane Group Contest. Din 1976 şi-a continuat cariera în SUA, unde s-a stabilit, devenind Profesor emerit la Universitatea din Illinois și Președintele Societății „George Enescu” din Statele Unite ale Americii. În 2000, Sherban Lupu a primit distincţia pentru întreaga carieră din partea Fundaţiei Culturale Române pentru eforturile sale depuse pentru promovarea culturii şi a muzicii româneşti pe plan international, iar în mai 2002 i s-a acordat prestigiosul Premiu „Arnold Beckman” de către Comisia de Cercetare a Universităţii din Illinois, pentru înregistrarea operelor complete pentru vioară şi pian de Bela Bartók. În noiembrie 2002, Sherban Lupu a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa de către Academia de Muzică „G. Dima” din Cluj, iar în ianuarie 2004, Preşedintele României i-a conferit titlul de Comandor al Ordinului Naţional „Serviciul Credincios” pentru activităţile sale muzicale şi culturale desfăşurate pe plan internaţional. În anul 2011 a devenit Professor Emerit al Universității din Illinois și a revenit cu activitățile sale muzicale și pedagogice în Europa.

Irina Mureșanu, violonistă de renume internațional, continuă să depășească fără teamă granițele muzicii clasice. A studiat la Illinois cu Sherban Lupu, apoi la Boston și-a desăvârșit studiile cu Michèle Auclaire. Solistă și muzician de cameră apreciată, a concertat în Statele Unite ale Americii, Canada, Europa, Asia și Africa de Sud, și-a dezvoltat reputația de interpretă convingătoare și elocventă atât în repertoriul standard, cât și în lumea muzicii contemporane. Aclamată pentru interpretările sale elegante și pasionale, concertele sale au fost frecvent citate de „The Boston Globe” ca fiind printre „Cele mai bune interpretări de muzică clasică”. În iulie 2021, Irina Mureșanu a primit prestigiosul premiu Maryland Innovation Initiative Award pentru cercetările sale în colaborare cu profesoara Cornelia Fernmüller de la University of Maryland Institute for Advanced Computer Studies privind dezvoltarea tehnologiei AI pentru a fi folosită în pedagogia viorii. Lansează CD-ul „Four Strings Around the World” la casa de discuri Sono Luminus care va fi nominalizat la premiile Grammy, iar printre înregistrările recente se numără Concertul pentru vioară de Thomas Oboe Lee (dedicat violonistei) la casa de discuri BMOP și lucrări de Elena Ruehr pentru CD-ul Avie Records „Lift”, inclus pe lista celor mai bune 13 înregistrări de muzică clasică din 2016 a lui Keith Powers. De asemenea, a înregistrat integrala sonatelor lui William Bolcom la casa de discuri Centaur cu pianistul Michael Lewin, finanțată de Copland Recording Grant, precum și Sonatele romantice târzii pentru vioară și pian de Guillaume Lekeu și Alberic Magnard cu pianista Dana Ciocârlie pentru casa de discuri franceză AR RE-SE („singing and soaring…[a] sizzling performance.” Fanfare).

Conceptul Evenimentului „Primăvara Clasică”, aparține pianistei și regizoarei Alice Barb, Directorul Festivalului și Directorul fondator al Casei Artelor Dinu Lipatti.

Biletele pot fi cumpărate online pe www. iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea

sau la sediul Casei Artelor Dinu Lipatti, Bd. Lascăr Catargiu nr 12.

