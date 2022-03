Suma alocată hranei pacienţilor internaţi în spitalele din România va creşte la 20 de lei pe zi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că a purtat discuţii cu oficialii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind costul standard alocat hranei pacienţilor internaţi în spitale, de la 11 lei la 20 de lei.

„Am vorbit cu Casa de Asigurări, această discuţie am făcut-o în urmă cu o lună de zile exact, în momentul în care sa discutat despre hrana refugiaţilor din Ucraina. Eu consider, am ridicat această problemă, sunt convins că vom găsi rapid o soluţie încât pentru hrana pacienţilor din România – pentru un pacient obişnuit, pentru că există şi adaosuri în funcţie de tipul de patologie (…) – şi cred că această sumă de 20 de lei reprezintă o creştere semnificativă faţă de suma de 11 lei care există în momentul de faţă. Şi aş mai face un comentariu, ca să înţeleagă lumea despre ce este vorba: sigur că managerii spitalelor pot suplimenta această sumă în funcţie de fondurile disponibile, suma de 11 lei în momentul de faţă. Trebuie să ne gândim că ne aflăm într-o situaţie foarte dificilă din punct de vedere economic, cresc foarte mult cheltuielile cu utilităţile la spitale şi atunci probabil să spaţiul pe care-l au managerii ca să suplimenteze hrana pacienţilor este foarte mic sau nu există şi atunci trebuie să găsim om soluţie”, a declarat Alexandru Rafila.

Sume mai mari de 20 lei ar putea fi alocate pentru pacienţii cu boli care necesită hrană specială.

Afirmaţiile ministrului Alexandru Rafila vine după ce managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitală, medicul Beatrice Mahler, a avertizat, luni seară, asupra creşterii preţului la alimente şi impactul pe care scumpirile din ultimele luni îi vor avea asupra normei de hrană din spitale.