Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, cere explicații Comisiei Europene privind propunerea de prelungire a regulamentului ce impune certificatul digital al UE privind Covid!

„Despre ce regulament mai vorbim? Un regulament, în opinia mea, trebuie respectat întru totul de statele membre. La început, am votat un regulament în care cele două doze de vaccin erau valabile un an. Apoi, termenul s-a redus la nouă luni. La rândul său, certificatul de trecere prin boală a fost votat de noi ca având o valabilitate de șase luni, apoi unele state i-au redus valabilitatea la patru luni. Asistăm la o bulversare totală a modului de circulație între statele membre, mai mult, vorbim de o contrazicere în termeni, atâta timp cât noi, comisia LIBE, trebuie să apărăm libertățile cetățenilor. În același timp însă, noi îngrădim aceste libertăți, permițând în regulament această lejeritate de care fiecare stat membru profită, aplicând, după bunul plac, propriile sale reguli”, a mai spus eurodeputatul.

„Din punctul meu de vedere, nu cred că suntem pregătiți să acordăm o prelungire pentru an a acestui regulament în contextul în care nu avem aceste date. Și mă refer la studiul de impact de la Comisie și de la OMS. Mai mult, specialiștii de la OMS ne-au spus că, pe viitor, vom trăi cu acest virus. Acest virus, cum sunt și cele de viroză, de gripă, nu va dispărea. Și, atunci, ce facem? Prelungim, din an în an, și apare această fragmentare a pieței interne, dar mai ales a a drepturilor cetățenilor de a circula dintr-o țară în alta? Nu mai văd atunci rostul unei piețe unice și a unei UE în care libertățile cetățenilor sunt garantate! Am adresat aceste întrebări, în scris, și Comisiei și nu știm ce să răspundem cetățenilor din țara noastră!”, a conchis, în intervenția sa, Maria Grapini.