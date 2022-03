Rapidistele au pregătit cucerirea titlului alături de junioare!

Trei dintre handbalistele liderului Ligii Florilor s-au încărcat de energie antrenându-se împreună cu micile jucătoare ale giuleștencelor.

Toți marii sportivi au fost cândva copii și toți s-au bucurat atunci când au luat autografe sau când au putut schimba câteva vorbe cu idolii lor. Pentru campioanele de mâine ale echipei de handbal a Rapidului, unul din aceste momente s-a petrecut zilele trecute, când au avut surpriza de a se putea antrena alături de câteva dintre vedetele echipei de senioare.

Trei dintre jucătoarele liderului clasamentului Ligii Florilor, Rapid, au găsit cea mai eficientă metodă pentru a se încărca de energie pentru finalul incendiar al sezonului. Ele au participat la un antrenament al uneia dintre echipele de junioare a clubului giuleștean.

”A fost foarte frumos. E bine să te înconjori de cei mici. Sunt plini de energie și poate luăm și noi așa un pic de energie de la ei. Și noi le oferim niște sfaturi, deci este un schimb corect, dacă mă întrebați pe mine” – Elena Voicu, handbalistă CS Rapid București.

”M-am simțit foarte bine cu ele. Sunt jucătoare cu adevărat bune, care pot deveni handbaliste valoroase. Antrenamentul cred că e foarte bun pentru ele, deci a fost o experiență frumoasă. Când eram ca ele, cel mai bun sfat a fost ca niciodată să nu renunț, mereu să muncesc din greu. Îți poți urma visele dacă muncești din greu și asta am încercat și eu să le transmit” – Dorina Korsos, Elena Voicu, handbalistă CS Rapid București.

”A fost foarte bine, deoarece mi-a readus aminte din tinerețea mea. Când eram ca ele îmi doream foarte mult să ajung undeva sus și am muncit foarte mult pentru asta. Le-am spus să muncească foarte mult, să fie ambițioase, să poată ajunge acolo unde își doresc” – Alexandra Trifan, Elena Voicu, handbalistă CS Rapid București.

Tinerele handbaliste urmăresc din galerie meciurile senioarelor

Rapidul este o stare de spirit și iubirea pentru culorile alb-vișinii intră în sânge încă de la cei mai fragezi ani. Anita Alecu și Andreea Iliescu au 14 ani și visează la clipa în care vor putea cuceri titlul la senioare cu echipa pe care o iubesc. Până atunci, se antrenează zilnic și urmăresc din galerie toate meciurile disputate acasă de rapidiste.

”Sper să ajung cât mai departe. Aș vrea la senioare, dacă merit. Mi-aș dori să câștig titlul cu Rapid. Ar fi un vis. Nu știu, ar fi cel mai frumos vis, cea mai frumoasă realizare a mea. La fiecare meci vin și stau în galerie, la fel și la fotbal” – Anita Alecu, handbalistă la echipa de junioare CS Rapid București.

”Eu vreau cât mai repede la senioare. Peste 2-4 ani. Sper să câștig destule titluri. Am ajuns la Rapid cu părinții mei. Galeria m-a uimit foarte tare, pentru că este cea mai frumoasă galerie. Îmi place foarte mult. Eu mai merg la meciuri în galerie și îmi place foarte mult cum cântă. Mai cânt și eu, sunt și răgușită acum” – Andreea Iliescu, handbalistă la echipa de junioare CS Rapid București.

Pentru micile handbaliste, antrenamentul alături de cele trei jucătoare ale echipei de senioare a fost o experiență de neuitat.

”Săptămâna trecută am aflat și am fost foarte încântată. Abia așteptam ziua de azi. Am avut foarte mari emoții, cum presupun că se vede. M-am simțit atât de bine cu ele, fiind prima dată când sunt pe un teren cu așa mari jucătoare” – Anita Alecu, handbalistă la echipa de junioare CS Rapid București.

”A fost foarte o experiență frumoasă, am învățat foarte multe lucruri noi alături de senioare. Sper să se mai întâmple asta” – Andreea Iliescu, handbalistă la echipa de junioare CS Rapid București.

7 ”finale” pentru titlu

Rapidistele au 1 punct avans față de urmăritoarea CSM București, cu 7 etape înainte de finalul sezonului.

Experimentatele jucătoare știu că ultimele șapte etape ale campionatului vor fi foarte dificile, dar spun că știu ce au de făcut pentru a triumfa.

”Sună așa, un pic greu asta cu 7 finale, pentru că pune o oarecare presiune. Mai avem 7 meciuri pe care ne gândim să le câștigăm. Vom face cam cum fac și copiii ăștia, venim la sală, muncim, ne antrenăm în fiecare zi, ne vedem de treaba noastră și dacă noi respectăm ce avem de făcut și ne focusăm efectiv pe fiecare meci în parte, restul nu avem cum să influențăm” – Elena Voicu, Elena Voicu, handbalistă CS Rapid București.

”Cred că trebuie să muncim din greu și să jucăm împreună ca o adevărată echipă” – Dorina Korsos, handbalistă CS Rapid București.

”Trebuie să muncim în continuare la fel de mult, să fim ambițioase, pline de dorință și cu siguranță vom reuși. Prin muncă multă, dorință, am ajuns unde am ajuns” – Alexandra Trifan, handbalistă CS Rapid București.

Dorina Korsos: ”În România, campionatul e mult mai echilibrat decât în Ungaria„

Unul dintre atuurile Rapidului în lupta pentru titlu este Dorina Korsos, triplă câștigătoare a Ligii Campionilor, cu Gyor. Ea spune că se bucură că a ajuns în România, unde campionatul este mult mai echilibrat decât în Ungaria.

„Cred că aici, în România, aveți mai mult echilibru între echipe decât în Ungaria, pentru că acolo avem Gyor și FTC Budapesta, apoi Debrecen și apoi altele, în timp ce aici e strâns, ultima echipă o poate învinge pe prima” – Dorina Korsos, handbalistă CS Rapid București.

Jucătoarea în vârstă de 26 de ani s-a îndrăgostit pe loc de București și de galeria Rapidului!

”Îmi place țara, îmi place Bucureștiul foarte mult, aici pot face mereu ce îmi doresc, pot merge la cafea cu fetele, sau la restaurante. Îmi plac fanii de aici foarte mult. Nu am încercat încă mâncarea românească, dar cu siguranță o voi face” – Dorina Korsos, handbalistă CS Rapid București.

Elena Voicu: ”Am intrat în poartă pentru că eram leneșă”

Prezentă pentru prima dată la o astfel de acțiune, portarul Elena Voicu a încercat să le transmită cât mai multe cunoștințe tinerelor jucătoare.

”Din păcate eu nu am avut parte de experiențe de genul ăsta și tocmai d-aia m-am bucurat că am putut fi alături de ele. Într-adevăr, erau pline de entuziasm și absorbeau informațiile. Cred că e un lucru bun pentru ele să lucreze cu jucătoare care sunt cu un pic de experiență în Liga Națională și asta le ajută să le ridice moralul, să le motiveze. Cred că e un câștig și pentru noi și pentru ele” – Elena Voicu, handbalistă CS Rapid București.

Ea și-a adus aminte și despre începuturile sale în handbal și cum a ajuns să stea în poartă.

”Au trecut atât de mulți ani… Pe la 10 ani cred că am început eu handbalul. Vă spun acum, dar să nu dați pe post: eu am fost o leneșă când eram mică și d-aia am stat în poartă, că mi se părea că acolo se aleargă cel mai puțin. Și zic: <<Hm, sunt cu copiii, deci e bine, îmi convine, nu vreau să alerg, stau în poartă>>. M-am înșelat, după aia mi-am dat seama că nu e chiar așa și că de fapt e destul de greu și-n poartă și avem de alergat, dar din prima am stat în poartă” – Elena Voicu, handbalistă CS Rapid București.