Structura anului școlar se schimbă de anul viitor. Care sunt modificările ce vor fi aduse…

Structura anului școlar 2022 – 2023. Ministrul Educației a anunţat că se va renunțe la semestre și teze. Anul şcolar 2022 – 2023 va fi structurat în cinci module de învăţare şi cinci vacanţe.

Ministerul Educației vrea să modifice structura anului școlar. Vor dispărea semestrele și vor fi organizate 5 module de învățare cu 5 vacanțe. Anul școlar va avea 36 de săptămâni, adică circa 180 de zile de școală, potrivit propunerii înainte de Ministerul Educaţiei.

„Astazi am avut o comisie de dialog scolar in care s-a discutat despre structura anului scolar 2022 – 2023. Am reusit sa ajungem la un consens care este confirmat de experti in educatie. este vorba despre nevoia de a alterna moducel de invatare de 6 -7 – 8 saptamani cu module de repaus.

Anul scolar incepe la 5 septembrie”, a precizat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Noua structură a anului școlar 2022-2023, propusă de Ministerul Educației: