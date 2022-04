Voleibalistele junioare atacă Europenele cu lănțișoare norocoase și ciocolată elvețiană

Clasată pe locul 6 la Mondiale, naționala U19 a României are turneul de calificare în weekend, la Mioveni.

În afara antrenamentelor intense, fetele apelează și la mici ”ajutoare” externe. Cum ar fi purtarea unor lănțișoare norocoase.

”Talismanul acesta reprezintă un cadou de la tata, l-am primit acum 5-6 ani și de atunci nu l-am mai dat jos de la gât. E norocul meu. Am un trifoi și un I. Trifoiul acesta îmi poartă noroc mereu, indiferent de situație. M-a însoțit în Egipt și în Mexic la Campionatele Mondiale, la Campionatele Europene din Muntenegru, Cupa României, campionatele României” – Iarina Axinte, voleibalistă naționala Under 19 a României.

Dacă se vor califica la Europene, româncele vor primi un cadou special de la căpitanul echipei, Paula Partnoi. Câștigătoare a Cupei Elveției cu Volero Zurich, aceasta le-a promis că le va aduce multă ciocolată elvețiană. Ea spune că pentru a-și menține silueta a trebuit să se abțină de la a mânca în exces.

”Le-am adus și ciocolată și niște stikere așa frumoase cu Elveția. Dacă ne calificăm, normal, trebuie să fie ciocolată. E bună, dar nu mănânc și eu în fiecare zi. Nu am fost așa, a trebuit să slăbesc ceva și a trebuit să mă abțin de la ciocolată” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei Under 19 a României.

Plecată în Elveția de la 17 ani, Paula recunoaște că cel mai greu i-a fost cu dorul de familie și de prieteni. Ea povestește că atunci când nu e la antrenamente stă toată ziua în legătură cu ei și de aceea se bucură că poate juca acasă acest turneu, în fața familiei și prietenilor.

”În primul rând e dorul ăla de familie și de prieteni. Eu am două antrenamente și mereu când am pauză între ele numai cu părinții și cu prietenii vorbesc” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei Under 19 a României.

Fiind cea mai mică, Paula s-a ales rapid și cu o poreclă.

”Sunt cea mai mică și cred că și la anul voi fi tot cea mai mică. M-au primit cu brațele deschise, a fost totul foarte frumos, m-am simțit ca acasă. Aici îmi zic Pau Pau, dar și acolo la fel, Pau Pau, pentru că eram cea mai mică și de obicei îmi ziceau și Micuța” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei Under 19 a României.

A cucerit Cupa Elveției cu Volero Zurich

Chiar dacă Volero Zurich a evoluat anul acesta în liga secundă, promovând acum în prima divizie elvețiană după un parcurs de senzație, în care a pierdut doar două seturi, Paula Partnoi și coechipierele ei au avut marea bucurie a câștigării Cupei Elveției. Românca spune că pentru ea nu a fost o surpriză.

”Sincer, mă așteptam. Am văzut formațiile și mă așteptam. Am făcut foarte multă pregătire, am făcut vizionări o grămadă pentru toate echipele și eu zic că am mers foarte motivate ca să câștigăm. A fost mare petrecere după. Și a fost foarte frumos. Au fost și fanii noștri, am făcut poze” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei Under 19 a României.

Slovacia va fi prima adversară, vineri, de la ora 18.00

Prima adversară a naționalei României în turneul de la Mioveni va fi, vineri (ora 18.00), Slovacia, echipă pe care tricolorele au învins-o anul trecut în optimi la Campionatele Mondiale cu scorul de 3-2, așa că atât antrenorul, cât și jucătoarele știu la ce să se aștepte și cum să contracareze jocul oponentelor.

”Slovacia e o echipă foarte solidă și foarte bine echilibrată pe fiecare post. Dacă ne uităm în clasamentul mondial o să vedem că cei doi secunzi și libero în preluare sunt în primele 10. Au cel mai bun libero de apărare de la Campionatul Mondial, deci au jucătoare de valoare” – Marius Macarie, antrenor naționala feminină de volei U19 a României.

După ce ocupi locul 6 la Mondiale, toată lumea are așteptări mari de la tine, iar tehnicianul naționalei României speră ca fetele să reziste presiunii.

”Știți cum e în sport. Se spune că e greu să ajungi acolo sus, dar e mai greu să te menții la nivelul asta. Sigur că e o presiune suplimentară, pentru că și ele doresc să dovedească că nu a fost o întâmplare și că au muncit pentru performanța asta. Mai apare și presiunea jocului acasă, părinți, suporteri și așa mai departe. Până la urmă sunt copii încă…să sperăm că vom reuși să gestionăm bine și presiunea asta” – Marius Macarie, antrenor naționala feminină de volei U19 a României.

”Sunt emoții, dar sunt emoții constructive, care să ne ajute mai mult și consider că avantajul e de partea noastră, fiind acasă. Îmi place mult să joc cu părinții în tribună. Ei sunt motivația mea supremă. Punctul forte al slovacelor în meciul de la Mondiale a fost apărarea. Noi trebuie să jucăm mai tactic și cred că o să avem un rezultat mai bun. Punctul nostru forte este că avem o echipă care poate ataca de oriunde, ceea ce la ele nu prea se întâmplă. Și avem motivația în plus, mai ales că jucăm și acasă” – Iarina Axinte, voleibalistă naționala Under 19 a României.

”La Campionatul Mondial a fost un meci destul de greu, ce-i drept, am fost și obosite după meciul cu Thailanda. Sperăm să fie mai ușor de data asta, mai ales că le știm deja și să ne facem noi jocul nostru. Eu zic că punctul nostru forte este serviciul, trebuie să servim cât de bine putem, așa ne zice și domn profesor și să fim acolo, să nu cadă mingea” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei Under 19 a României.

Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, spune că obiectivul e calificarea la Europene.

”Obiectivul federației este să ne calificăm la turneul final. Sunt trei meciuri în turneu, două ale României – contra Slovaciei și contra Danemarcei – iar obiectivul este clar: câștigarea lor. Cea mai importantă e prima partidă, cea cu Slovacia, care a fost, ca și România, la Campionatul Mondial” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Programul turneului de la Mioveni:

Vineri, ora 18.00: România – Slovacia

Sâmbătă, ora 18.00: România – Danemarca

Duminică, ora 18.00: Danemarca – Slovacia

Intrarea spectatorilor este liberă.

Prima clasată se califică direct la turneul final al Campionatului European, programat la Skopje (Macedonia) în perioada 27 august – 4 septembrie. Cele mai bune 8 echipe de pe locurile secunde vor juca în faza a treia a calificărilor, în luna iulie.

Alexia Căruțașu nu va mai putea juca niciodată pentru România

Chiar dacă acum toată atenția va fi pe turneul de la Mioveni, oficialii Federației Române de Volei nu au uitat de pierderea Alexiei Căruțașu în favoarea Turciei. Președintele FRV, Adin Cojocaru, a explicat că va ataca regula impusă de Federația Internațională de Volei (FIVB) la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), pentru ca astfel de abuzuri să nu se mai producă. El nu se teme că acțiunea va fi văzută ca o declarație de război de către FIVB.

”În primul rând vom ataca regula în sine. Dacă cineva observă, ea se analizează la propunerea președintelui FIVB. Pare puțin ciudat, adică toate mingile trec pe la președintele FIVB. Dumnealui stabilește care sunt în regulă și care nu și convoacă acel Comitet în care se analizează acest lucru. Lucrul ăsta cred că nu e în regulă. Nu cred că trebuie privit ca un război. E un drept, încercăm doar să ne apărăm și să scoatem în evidență că această regulă poate aduce prejudicii destul de serioase altor țări care-și doresc să construiască” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Conform regulamentului FIVB, o sportivă care schimbă o dată federația de origine nu mai poate reveni la cea veche, astfel că Alexia Căruțașu este pierdută definitiv de voleiul românesc.

”Conform regulamentului actual, nu poate să se schimbe decât o singură dată federația de origine. În timpul ședinței Zoom care a avut loc miercurea trecută, după ce i s-a dat cuvântul ei, a fost întrebată de un membru al comisiei juridice a FIVB: <<Știi că dacă vei ajunge să-ți dorești altă federație de origine sau să te întorci înapoi la România nu mai este posibil?>>. A spus <<da, știu>> și acolo s-a ajuns” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.