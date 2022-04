Cu o aruncătoare de suliță în echipă, România s-a calificat la Campionatele Europene de volei junioare!

Teodora Iancu a fost om de bază în naționala de volei care a ajuns a treia oară consecutiv la turneul final continental.

Un nou moment istoric pentru voleiul românesc: naționala de junioare s-a calificat la Campionatul European, după două victorii spectaculoase obținute la Mioveni, contra Slovaciei (3-1) și Danemarcei (3-0).

Una dintre jucătoarele de bază ale formației, Teodora Iancu, este singura din echipă care face două sporturi la nivel înalt. Ea este multiplă medaliată la atletism în concursuri naționale și internaționale la săritura în înălțime și la aruncarea suliței.

”Îmi plac ambele sporturi la fel de mult, doar că am avut o perioadă în care am vrut să încerc și ceva nou. Am decis să încep cu voleiul, mi-a plăcut și m-am ținut de acest sport. În paralel fac și atletism. Se ajută reciproc. Dacă fac antrenamente la volei și merg la un concurs neantrenată la atletism iau medalii și dacă dacă fac antrenamente la suliță mă ajută să-mi dezvolt puterea în atac la volei” – Teodora Iancu, jucătoare în naționala de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

Lacrimi de bucurie la Mioveni

Lacrimile de bucurie au însoțit această performanță deosebită, realizată de prima generație de voleibaliste care nu a ratat nici o calificare la un turneu final până acum în ultimele decenii.

”E ceva foarte frumos pentru noi, chiar dacă e a treia oară, tot sunt aceleași emoții. Da, eu sunt mai emotivă” – Alexandra Ion, jucătoare în naționala de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

”Sunt foarte fericită, mai ales că e a treia oară când mergem la Europene și sperăm ca acolo să avem tot așa un loc destul de frumos” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

Petrece cu … eclere!

Chiar dacă spun că nu au o tradiție specială, fetele sărbătoresc marile rezultate în același fel: dând frâu liber bucuriei în vestiar. Apoi, mănâncă o prăjitură.

”Noi între noi fetele cântăm, țipăm prin vestiar. Cântăm orice, ca să ne exteriorizăm” – Alexandra Ion, jucătoare în naționala de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

”Ascultăm muzică cu fetele, sau luăm prăjituri, stăm toți la o masă, râdem glumim, dar doar la sfârșitul campionatului. Acum cred că s-ar potrivi niște eclere, ceva” – Teodora Iancu, jucătoare în naționala de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

Visează la titlul european

Calificate pentru a treia oară la Campionatul European și ocupante ale locului 6 la Campionatul Mondial, fetele au speranțe mari pentru competiția de la finalul verii.

”Noi sperăm și la locul întâi la Europene și muncim pentru asta, să ne pregătim mult mai mult față de dățile trecute și cred că avem mai multe șanse” – Alexandra Ion, jucătoare în naționala de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

”Visul meu e să fim în primele patru și să mergem la Mondiale, normal” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

”Cred că fiecare trebuie să aibă curajul să-și asume niște lucruri. Dacă tot am făcut pașii aceștia, e a treia calificare, cred că ne putem propune să ne clasăm cel puțin în primele 4. Adică să jucăm o semifinală. Acest lucru cred că ar fi corect pentru acest lot” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

”Noi încercăm, ne propunem tot timpul să urcăm mai sus decât performanțele anterioare. Acum va depinde foarte mult și de contextul socio-politic. Rusia am înțeles că nu va participa nici la FOTE nici la Campionatul European” – Marius Macarie, antrenorul naționalei de volei junioare a României.

Pentru jucătoarele naționalei de junioare urmează o vară de ”foc”, cu trei competiții: Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), Balcaniada și Campionatul European. Asta înseamnă că își vor petrece o mare parte din vacanță în cantonamente, însă nu se plâng.

”O fac din plăcere. Pentru mine să stau atâta timp cu fetele e ca un fel de vacanță. Mă simt bine, îmi plac antrenamentele” – Alexandra Ion, jucătoare în naționala de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

”Prietenilor nu le vine să creadă cum aș putea să rezist cu asemenea program. Dar sunt pasionată de acest sport și nu mă interesează. Noi suntem toată vara în cantonament. E meseria mea și îmi place ce fac” – Teodora Iancu, jucătoare în naționala de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

”Asta fac eu și sunt obișnuită, dar acum am două săptămâni vacanță, după mă întorc în Elveția și apoi mă întorc aici pentru FOTE” – Paula Partnoi, căpitanul naționalei de volei junioare a României, calificată la Campionatul European.

”Nu am avut niciodată probleme de genul să nu fie conectate, să nu își dorească să facă performanță. Acest loc începe să devină într-adevăr o mică familie” – Marius Macarie, antrenorul naționalei de volei junioare a României.

Accidentările le-au dat emoții

Pentru antrenorul Marius Macarie, această calificare a venit după o perioadă agitată, în care s-a luptat cu accidentările jucătoarelor sale.

”Fiecare calificare are specificul ei și momentele ei mai grele, mai ușoare, mai plăcute, mai neplăcute. A fost o calificare pe care am reușit să o ducem la capăt cu bine. Era normal să nu spunem înainte, pentru că ar fi sunat ca o scuză în caz de eșec, dar din pcate a fost un cantonament presărat cu accidentări și culmea d-astea stupide, nu clasicele aterizări pe picioare la blocaj sau… Din fericire, le-am manageriat bine cu ajutorul kinetoterapeului și fetele au fost apte de joc la momentul meciului” – Marius Macarie, antrenorul naționalei de volei junioare a României

Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, spune că această generație e într-adevăr una de excepție, pentru că este prima din ultimele două decenii care a reușit să se califice la toate turneele finale la care a participat în preliminarii.

Aceste fete au participat în 2019 la Europeanul U16, apoi, în 2020 la Europenele U17, iar acum, în 2022, vor lua startul la Campionatul European U19. Între timp, în 2021, aceleași fete au terminat pe locul 6 la Campionatul Mondial.

”Cel puțin în era modernă, din 2000 încoace, cred că e lotul care are cele mai multe calificări. Un loc 6 la Mondiale pe care l-a avut și generația anterioară, doar că acolo au fost două calificări, aici sunt trei calificări. Este un lot etalon și poate fi cumva un reper pentru ceea ce înseamnă voleiul juvenil. Este extraordinar să vezi că noi suntem acolo. O dată e întâmplare, a doua oară e un mod de a te repera. A treia oară cred că e deja știință și putem spune că școala românească de volei la nivel de juniori produce. Să fim corecți să spunem că producem, iar asta ne arată rezultatele” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Rezultatele turneului de la Mioveni

România – Slovacia 3-1 (20-25, 26-24, 25-18, 25-18)

România – Danemarca 3-0 (25-19, 25-11, 25-11)

Slovacia – Danemarca 3-0 (25-15, 25-14, 25-14)

Lotul cu care România a obținut calificarea la Campionatul European U19 (f) 2022

Eva Vizitiu (CNNT Craiova) – libero Gabriela Dumitru (Dacia Mioveni) – extremă Tara Cristea(Dinamo) – centru Maria Nemeș (CTF Mihai I) – coordonator Iarina Axinte (Volei Alba Blaj) – coordonator Paula Partnoi (Volero Zurich) – extremă (căpitan) Andra Badiu-Savu (CSM Lugoj) – centru Teodora Iancu (CTF Mihai I) – extremă Beatrice Iliescu (CNNT Craiova) – extremă Dalia Vîrlan (Dinamo) – centru Alexandra Ion (Dinamo) – libero Ștefania Cheluță (Volei Alba Blaj) – universal.

Antrenor principal: Marius Macarie

Antrenor secund: Adrian Popescu

Statistician: Mircea Gătej

Kinetoterapeut: Mircea Rad.