Răzvan Burleanu, reales în unanimitate președinte al FRF

Răzvan Burleanu, singurul candidat, a fost reales, marţi, în unanimitate de voturi, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal pentru un nou mandat de patru ani.

„FRF are nevoie în continuare de fiecare dintre noi. Speranţa este că putem împreună să împingem România la cel mai bun nivel al său. Misiunea noastră este să facem fotbalul mai bun” , a declarat Burleanu, după ce a fost reales.

Înainte de a fi reales, Burleanu a spus: „Mi-aş fi dorit să am un contracandidat, să dezbatem idei şi opţiuni, să avem contraargumente. Singurul lucru pe care îl extrag este că arătăm unitate şi determinare în drumul pe care îl străbatem deja de opt ani. Nu vin singur, ci alături de o echipă, echipa mea, a FRF, echipa dvs. Este un mix între entuziasmul noilor generaţii şi experienţa celor mai în vârstă. Nu am nicio îndoială că nu vom reuşi în noua noastră misiune. Am reuşit să depăşim mai multe momente de criză, să demonstrpm că putem crea noi generaţii competitive. Să nu uităm că împreună suntem o forţă, că suntem mai buni împreună”.