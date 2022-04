Ludovic Orban (Forța Dreptei), revoltat: PSD vrea să voucherizeze pur şi simplu România!

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri că programul „Sprijin pentru România” reprezintă „o pomană acordată către diferite categorii sociale, fără absolut niciun fel de fundament”, iar Guvernul este „un hoţ, care a jefuit la drumul mare toată populaţia”.

„Guvernul PSD-PNL-UDMR este un hoţ care a jefuit la drumul mare toată populaţia României, luând fiecărui cetăţean român, conform ratei inflaţiei, 10% din venituri, prin distrugerea puterii de cumpărare provocată de creşterea preţurilor. Şi acest hoţ, care a jefuit toţi românii, vine acum şi pozează în mare binefăcător, într-un generos care dă ceva către o parte dintre cetăţeni din ceea ce a furat de la toţi cetăţenii. Aşa-zisul program, al PSD de fapt, care este implementat prin slugile PSD-ului, care încă poartă numele de PNL, este o pomană acordată către diferite categorii sociale, care nu are absolut niciun fel de fundament şi care nu reprezintă altceva decât o campanie electorală care este făcută de PSD pe spinarea populaţiei, ca urmare a distrugerii puterii de cumpărare”, a afirmat Orban, la Parlament.

El a susţinut că Guvernul ar trebui să vină în Parlament şi să ceară modificarea programului de guvernare, având în vedere măsurile anunţate nu fac parte din acest program.

„Am câteva nedumeriri. Deci, PSD vrea să voucherizeze pur şi simplu România. De ce dau vouchere către beneficiarii burselor sociale şi nu cresc bursele sociale cu suma aferentă? Nu cumva pentru că aceste vouchere sunt date numai pe o perioadă limitată de timp şi că ele nu vor fi date în continuare? În mod normal, dacă vrei să iei o măsură, trebuie să creşti veniturile. De ce să dai vouchere la persoanele cu dizabilităţi care au nevoie de creşterea veniturilor şi nu le creşti indemnizaţiile acestor categorii de persoane defavorizate?”, a adăugat Ludovic Orban.

Orban a spus că voucherele acordate pensionarilor „distrug complet principiul contributivităţii”.

„Toţi pensionarii au avut de suferit ca urmare a creşterii preţurilor şi noi ştim foarte bine că, pentru cei care au venituri mai mici, în realitate inflaţia nu este de 10%, pentru că cele mai mari creşteri de preţuri sunt la acele costuri care fac parte din coşul zilnic, respectiv mâncare, medicamente, întreţinere, combustibil. Cu ce e vinovat un pensionar care are 1.550 lei pensie sau are 1.600 – 1.700 că nu este compensată în niciun fel pierderea puterii de cumpărare şi de ce PSD dă vouchere numai către acei pensionari care au pensia sub 1.500 lei? În mod evident, este o încălcare grosolană a principiului contributivităţii pentru că, la limită, se va ajunge ca un pensionar care are 1.600 lei pensie să ajungă să câştige mai puţin decât un pensionar care are 1.400 lei pensie”, a completat fostul premier.

PSD ar fi trebuit să crească punctul de pensie cu 40%, cum a promis în campanie, a mai spus el, criticând şi măsura privind salariul minim diferenţiat de 3.000 lei în agricultură, despre care spune că reprezintă „o nouă discriminare fiscală”, iar România riscă să piardă bani din PNRR, pentru că Guvernul s-a angajat să nu introducă alte discriminări şi să le elimine pe cele existente.

„Această măsură are efect negativ asupra angajatorilor şi are efect negativ asupra economiilor locale în mediul rural”, a subliniat Orban, menţionând că sunt şi alte măsuri de sprijin pentru agricultură „scandaloase”, cum ar fi alocarea a 100 de milioane de euro pentru Casa Unirea, unde ‘se vând icre importate din China’.

Potrivit lui Orban, o altă măsură „populistă”, fără fundament economic, este creşterea salariului minim fără taxe, voluntară cu 200 lei.

„Adică, le spune firmelor că pot să crească fără taxe cu 200 lei salariul minim, nu obligă firmele şi rezultatul va fi că va crea un conflict între angajator şi angajat în toate situaţiile în care sunt angajaţi pe salariul minim şi unde angajatorii nu îşi permit să crească salariul minim, pentru că orice creştere a salariului minim introduce un cost suplimentar pentru angajator în coşul cu mâna de lucru, pe care nu şi-l permite”, a explicat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a mai susţinut că Guvernul nu are nicio legătură cu problemele reale ale economiei, menţionând că ministrul Finanţelor a spus că nu va creşte inflaţia, în condiţiile în care aceasta a depăşit 10%.

