Elena Udrea rămâne în arest până la pronunțarea deciziei definitive privind extrădarea în România

Elena Udrea rămâne în arest până la pronunţarea sentinţei pe cererea autorităţilor române de extrădare. Între timp, senţinţa în procesul de extrădare în România a fost amânată pentru data de 19 aprilie.

Elena Udrea se află în prezent în arest în Bulgaria, iar judecătorii au decis să rămână în arest până când se va da sentinţa în procesul privind extrădarea sa în România. Udrea a solicitat prin intermediul avocatului o măsură preventivă mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu, dar judecătorii i-au respins cererea.

Magistrații consideră că fostul ministru ar putea fugi din țară, astfel încât au hotărât măsura cea mai aspră până la extrădare.

Între timp, sentinţa în procesul de extrădare a Elenei Udrea, care a primit în România o condamnare de 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, a fost amânată pentru 19 aprilie.

„Nu doresc să fiu predată autorităților române!”, i-a spus Elena Udrea judecătorului bulgar miercuri în sala de judecată.

Avocatul Tudorel Toader spune că nu are mari speranțe că justiția din Bulgaria va lua vreo hotărâre care să îi fie favorabilă Elenei Udrea.

„La ce să ne așteptăm noi e una, la ce pare că se întâmplă e altceva. Ceea ce se întâmplă pare a fi altceva. Eu am fost avocat al Elenei Udrea care m-a solicitat punctual la termenul de judecată al Constestației în anulare depusă pe 23 noiembrie 2018. Eu am fost solicitat pentru a explica aplicabilitatea deciziilor CCR în raport cu decizia CJUE. Concluziile pe care le-am depus eu acolo pe 32 de pagini erau în sensul că decizia CJUE nu avea o aplicabilitate în cauză. Acolo vorbește CJUE despre eventualul risc sistemic se stabilește de legiuitor, nu de judecător. În al doilea rând dacă există riscul prescripției penale. Mai ceva. Am învățat cu toții despre un principiu al egalității legii, bună sau rea, să ni se aplice tuturor. În cazul Elenei Udrea am învățat cu toții despre principiul egalității legii. În cazul despre care vorbim, au mai fost alte șase cauze pe rolurile instanțelor. Celelalte șase cazuri au fost admise și se judecă în apel, în cazul Elenei Udrea se aplică decizia CJUE, nu deciziile CCR. Eu nu îmi pun mari speranțe în decizia din Bulgaria. Are apelul în recurs din data de 16, care are mari șanse să fie admis”, a declarat Tudorel Toader, la România TV.