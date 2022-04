Mircea Beuran, sfaturi pentru o viață sănătoasă

Profesorul Mircea Beuran a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru România TV despre semnele cancerului de stomac. Marele profesor dezvăluie care sunt primele semne ale apariției cancerului.

Profesorul doctor Mircea Beuran a explicat că „primăvara şi toamna se acutizează ulcere”.

„Ulcerul este o boala clinic. Incepi cu durerile care sunt legate de masa. Deci unul ulceros la nivel de duoden il doare si stie ca durerea este de la ulcer, manaca si se liniștește. Un ulceros care este pe stomac il doare, mananca de foama dupa care varsa pentru ca alimentul ii da durerea si mai mare se secreta acid clorhidric, care irita ulceratia. Ii recunoastem pe unii de ceilalți, ulcerosul gastric este un tip slab. Ulcerosul de duoden este gras pentru ca durandu-l mananca intruna”, a explicat doctorul Mircea Beuran la România TV.

„O alta categorie de suferință este legată de faptul ca pacientul in afara de faptul ca are dureri, are greață senzația lui de foame se transforma in neputința de a duce bolul mai departe. Stomacul întoarce mancarea, poti sa ai in gastrite deudonite, bacteria cautata pentru ca întreține un proces de inflamatie premergator apariției cancerului fie de stomac, fie de duoden. Poti sa ai o suferinta in care incepi sa scazi in greutate. N-ai dureri, dar nu mai similiezi, nu ai randament la munca nu mai poti sa te concretrezi, poate sa fie un cancer gastric, de pancreas, de colon se pot lega cu tulburări de tranzit”, a explicat Mircea Beuran.