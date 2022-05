Viitorul ministru, Sebastian Burduja, a câștigat (deja) pariul transparenței și al respectului față de cetățean!

De mult prea mulți ani visăm la o clasă politică reformată, la tineri bine pregătiți, cu viziune, soluții și putere de muncă care să facă diferența, pentru fiecare dintre noi, în Parlamentul României. Tocmai din acest motiv votul pe care îl acordăm la alegerile legislative și nu numai devine extrem de important pentru recredibilizarea clasei politice și implicit a României.

Am vorbit de-a lungul anilor de parlamentari care nu s-au remarcat prin nimic altceva decât prin business-uri personale, care nu au vorbit de la tribuna Parlamentului decât în momentul depunerii jurământului și care nu s-au implicat aproape deloc în redactarea unor proiecte de lege care să ajute cetățeanul, mediul de afaceri, România.

România are nevoie, astăzi, mai mult decât oricând, de tineri valoroși care prin pregătirea, viziunea și dăruirea lor pot schimba, radical, fața unui Parlament compromis și pot pune umărul la modernizarea României.

Tânărul deputat liberal Sebastian Burduja este o „rara avis” în Parlament în sensul în care decizia sa de a informa cetățenii în privința planurilor/proiectelor pe care le inițiază în Parlament este salutară și reprezintă, până la urmă, o dovadă de transparență și respect față de alegători. Un demers care ar trebui urmat de cât mai mulți colegi, fie ei liberali sau de altă culoare politică.

De altfel, încă din timpul campaniei Burduja a promis, și s-a ținut de cuvânt, că va informa cetățenii în privința proiectelor pe care le va iniția în Parlament, dar și că își va prezenta lunar raportul său de activitate din Parlament. Mai mult, audiențele reprezintă o prioritate pentru Burduja, ceea ce reprezintă, până la urmă, o dovadă de transparență și respect față de alegători, un demers care ar trebui urmat de cât mai mulți aleși.

“O nouă lună încheiată, un nou raport de activitate în Parlamentul României. Am onoarea să vă reprezint în Parlamentul României, iar dumneavoastră aveți dreptul să știți ce fac acolo. Raportul este în primul comentariu, vă invit să îl parcurgeți și să îmi transmiteți sugestii, gânduri și critici, ca de fiecare dată.

Coincidență sau nu, chiar de Ziua Națională a Tineretului, încheiem un nou stagiu de practică în cabinetul de parlamentar, în care am fost onorat să lucrez cu patru tineri ambițioși, inteligenți și proactivi. Astăzi, premierul Nicolae Ionel Ciucă a transmis în mesajul său pentru tineri îndemnul de a-și proiecta un viitor în România. Același lucru mi-l doresc și eu pentru tinerii cu care am avut șansa să colaborez. România îi merită și are nevoie de ei aici, acasă.

În același timp, raportul lunar de activitate și vlogul politic fac parte dintr-un efort de a-i aduce pe tineri mai aproape de politică. Și mă bucur că este un efort de echipă. De exemplu, veți vedea în raportul pe aprilie că am participat în Parlament la hackathonul „România fără hârtii”, inițiativa colegului meu George Tuță, deputat PNL de Ilfov. O competiție foarte utilă, în care am avut putut să mentorez și să jurizez tineri minunați, viitori lideri, de la care avem multe de învățat. Și care trebuie să ducă mai departe visul de a construi România din care nimeni să nu mai plece și în care toți cei plecați să se întoarcă”, a precizat, pe pagina de Facebook, Sebastian Burduja.

Pentru o perioadă de timp, sperăm cât mai mare, Sebastian Burduja părăsește scaunul de deputat și vicepreședinte al comisiei pentru buget și finanțe a Camerei pentru funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării. Un minister care poate readuce rapid decalajul uriaș în privința digitalizării dintre România și celelalte state puternice ale UE. Numirea lui Burduja la conducerea acestui important minister, dar și susținerea pe care i-a acordă premierul Ciucă, devin, astăzi, cu atât mai importante!