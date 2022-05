Zi istorică pentru România! Au luat medalie călătorind în picioare, alături de migranți!

S-au împlinit 98 de ani de la prima medalie olimpică obținută de sportivii români, bronzul cucerit de naționala de rugby la Paris, în 1924.

Zi de sărbătoare pentru rugbyul românesc. În urmă cu 98 de ani, naționala ”Stejarilor” obținea prima medalie olimpică din istoria României: bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, în 1924.

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, spune că istoria îi obligă pe rugbyștii actuali să se ridice la înălțimea predecesorilor.

”Astăzi e o zi istorică, nu doar pentru rugby-ul românesc, pentru tot sportul românesc. Este ziua în care am cucerit acum 98 de ani prima medalie olimpică a României: bronzul obținut în 1924 la Jocurile Olimpice de la Paris de către jucătorii români ai echipei naționale de rugby. E o zi cu însemnătate istorică pentru noi” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

În 1924, naționala de rugby a României a participat, alături de Franța și SUA, la întrecerile Jocurilor Olimpice de la Paris. Pentru a ajunge acolo, sportivii noștri și-au plătit singuri drumul și au călătorit patru zile cu trenul la clasa a treia, înghesuiți pe niște bănci de lemn, iar din Italia în Franța au mers doar în picioare, alături de emigranți.

”Nu este neapărat o medalie, cât un sacrificiu. Pentru că povestea acestei delegații care a participat la Jocurile Olimpice este o poveste de suflet, remarcabilă. Sunt jucători care au încercat să ajungă la Paris ca și când ar fi mers într-o excursie. Au făcut 4-5 zile până au ajuns acolo, au mers cu trenul la clasa a treia, iar din Italia au mers în picioare. Ceea ce s-a întâmplat atunci e un lucru remarcabil” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

Echipa de atunci a fost inclusă în Hall Of Fame-ul rugbyului mondial

Chiar dacă a fost învinsă în ambele partide, 3-59 cu Franța și 0-37 cu SUA, cea care avea să cucerească și titlul, formația noastră a intrat în istoria rugby-ului și a sportului românesc și mondial, pentru că a fost un exemplu de pasiune și de dragoste pentru sport. Ca o recunoaștere a gestului de a lua parte la Jocurile Olimpice, care altfel ar fi rămas doar o simplă dispută SUA – Franța, în 2012, echipa națională de rugby a României din anul 1924 a fost introdusă în World Rugby Hall of Fame.

”Această minunată echipă a intrat în Hall of Fame-ul World Rugby, ceea ce a reprezentat de fapt o binemeritată medalie pe care a primit-o rugbyul românesc din partea forului internațional, din partea federației internaționale” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

Acea ediție a Jocurilor Olimpice a adus cu sine și prima confruntare între România și Franța, dând naștere unei frumoase rivalități, care continuă și în zilele noastre.

”Rivalitatea pe care am avut-o cu Franța, este, de fapt, rivalitatea cu o țară prietenă, pentru că de-a lungul timpului cu ei am jucat cele mai multe meciuri test. Și jucătorii migrează din ce în ce mai mult spre Franța, avem foarte mulți în campionatul francez, avem alte câteva sute de jucători care s-au lăsat de rugby de-a lungul timpului și se integrează în societatea franceză. Cred că această rivalitate cu Franța nu a făcut decât să ne ridice nivelul acolo unde am fost și unde dorim să ajungem din nou” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

România speră să se califice din nou la Jocurile Olimpice, la rugby în 7

Ca un arc peste timp, România speră să joace din nou la Jocurile Olimpice, de data aceasta cu echipa de rugby în 7.

”România s-a bătut de fiecare dată și se bate pentru această calificare la Jocurile Olimpice, ar fi o onoare pentru noi să fim printre fruntașele de nivel mondial. Avem echipă olimpică și de fete și de băieți. Avem șanse, avem sportivi, avem jucători și cu siguranță pe viitor, sper pentru 2024, când Jocurile Olimpice se vor desfășura la Paris, când noi vom împlini acea sută de ani magnifică și minunată de la acea medalie olimpică, să putem să ne batem, să cerem ce e al nostru, un tribut al rugbyului românesc” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

foto: rugby romania