Liderul USR, Cătălin Drulă, îl „pulverizează” pe Iohannis: Este un lider absent, un lider fantomă!

Liderul USR, Cătălin Drulă, vorbește într-un interviu pentru Europa Liberă despre un regres democratic în România. Suntem conduși de guvernarea „militaro-socialistă” PNL-PSD, ce are în frunte un general cu reflexe anti-democratice. E o guvernare bazată pe sufocarea spiritului liber, susține acesta.

Președintele USR spune că șeful statului, Klaus Iohannis, este marele responsabil al trădării curentului reformist și modernist din România și este un lider absent, un lider fantomă. „E un om în care am avut încredere. În 2014, am fost unul dintre votanți. Am crezut în mesajul de modernizare, dar ne-a păcălit atunci pe toți”, spune Cătălin Drulă la „One-to-One. Interviuri, nu conversații”, la Europa Liberă.