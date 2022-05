Europarlamentarul Maria Grapini s-a întâlnit, în PE, cu delegația din România a asociațiilor pentru copiii cu sindromul Down!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru în Grupul S&D, s-a întâlnit în Parlamentul European, cu delegația din România a asociațiilor pentru copiii cu sindromul Down, în cadrul proiectului EU for TRISOMY 21.

EU for TRISOMY 21 este o platformă de colaborare a asociațiilor, cetățenilor și politicienilor care lucrează împreună pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Sindromului Down, pentru a face vizibilă dizabilitatea intelectuală, în general, și persoanele cu Trisomie 21, în special, cea mai frecventă dizabilitate intelectuală de origine genetică, numită și Sindrom Down.

EU for TRISOMY 21 promovează colaborarea și schimbul de informații pentru a crește gradul de conștientizare și, implicit, a crește participarea la celebrarea Zilei Mondiale a Sindromului Down (21 martie), în instituțiile UE. Platforma are parteneri în toată Europa, ONG-uri locale, precum și inițiative lansate de părinți, unindu-i sub umbrela UE pentru Trisomia 21.