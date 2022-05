Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, anunț important despre recrutările din Armată!

Ministrul Apărării anunţă că niciun român nu va fi trimis pe front fără să aibă pregătire militară. Mai mult, Vasile Dîncu a precizat că niciun combatant într-un război nu poate depăși vârsta de 35 de ani.

Ministrul Apărării, anunţ de ultimă oră despre recrutările în Armată. Vasile Dîncu a făcut câteva precizări privind recrutările în Armată.

„S-a făcut la un moment dat un proiect care a luat câte ceva din toate legile precedente și s-a publicat în presă după ce fusese respins de către Departamentul de Apărare, dar a speriat lumea.

În primul rând, trebuie precizat din start că niciun combatant într-un război nu poate depăși vârsta de 35 de ani, segmentul avut în vedere este între 18 și 35 de ani.

Nimeni nu poate fi trimis pe front fără pregătire militară. Există mai multe tipuri de pregătire, în funcție de profesie, de formațiune de luptă în care ești integrat,” a afirmat Vasile Dîncu la Realitatea Plus.

Ministrul a explicat care sunt tipurile de pregătire militară şi ce avantaje au românii care decid să intre în Armată.

„De exemplu, pentru voluntari rezerviști, pot exista mai multe cicluri de pregătire de câte 15 zile, în care faci diverse cursuri de pregătire. Am gândit, de asemenea, și cicluri pentru anumite zone mai complicate, cum este cyber sau comunicații, care pot dura 3-4 luni, dar, în orice caz, nimeni nu poate fi trimis pe front fără pregătire.

Noi avem și un program pentru rezerviști, era la minister înainte de veni eu. Te înscrii la rezerviști, faci o pregătire militară, după care redevii rezervist, te întorci la locul de muncă și ești chemat la mobilizare sau din când în când, la perfecționare. Primești și o retribuție chiar și de peste 1500 de lei, putem oferi și asigurări gratuite și alte tipuri de drepturi pe care le au militarii, sporuri de grad”, a mai declarat Vasile Dîncu.

Ministrul Dîncu anunţă că au fost depuse 1400 de dosare pentru postul de rezervist- voluntar în urma campaniei desfăşurate în primele luni ale acestui an.

„Am avut pentru zona de rezervişti voluntari, am avut 440 de locuri rămase de anul trecut şi am făcut o campanie în ianuarie-februarie de înscrieri, am avut 1400 de dosare, deci asta înseamnă că este o cerere din ce în ce mai mare pentru zona militară, sigur că trebuie să mai îmbunătăţim şi noi condiţiile de salarizare, dar le-am îmbunătăţit şi cred că asta a fost un succes.

Am văzut, de asemenea, am fost într-o mare unitate militară din teritoriu unde erau scoase la concurs vreo 20 de posturi şi aveau 80 de dosare, depuse, asta îmi spune că există o tendinţă de creştere, sigur că va trebui să lucrăm un pic la sistemul de salarizare pentru că, lumea nu ştie, din nefericire modul în care sunt plătiţi militarii este unul sub nivelul misiunii pe care o au. Vă dau un singur exemplu: un militar profesionist are echivalarea în sistemul civil 0 bază, adică muncitor necalificat, nu este normal să se întâmple asta. Încerc să schimbăm aceste lucruri refăcând sistemul de salarizare din Armată şi corelându-l cu adevărat cu sacrificiile care se cer unui militar.

Am optimizat cele legate de voluntari, rezervist- voluntar, am optimizat veniturile pe care le primesc în perioada când nu se află în instrucţie sau cele din perioada de instrucţie, încercăm să ne adaptăm şi la nivelul de aspiraţie al populaţiei, pentru că acesta este un lucru esenţial pentru a putea aduce resursă umană de calitate”, a declarat Ministrul Apărării