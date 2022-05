Nestlé România: tendințe și planuri pe 2022

Nestlé România a început anul 2022 cu o creștere de 12,9% pe primul trimestru. Această creștere se datorează alegerilor sustenabile și cu un profil nutrițional echilibrat făcute în portofoliul companiei. În primele trei luni ale anului Nestlé a făcut lansări în majoritatea categoriilor, fiind aduse pe piață produse inovatoare sub branduri intrate în premieră în România – precum NESVITA® (gustări de ovăz pentru micul dejun) și NANCARE® (suplimente pediatrice) sau fiind extinse gamele deja existente pe piață. Într-un context dificil, cu multe provocări și presiuni, Nestlé continuă să aducă consumatorilor produse de calitate, la prețuri accesibile, pentru a le îmbunătăți calitatea vieții.

Schimbările din ultimii doi ani au condus la trei tendințe importante observate în comportamentul de consum, iar aceste tendințe au determinat ajustarea rapidă a strategiei Nestlé la contextul actual.

“Ne-am adaptat la accelerarea comerțului electronic și ne-am concentrat mai mult pe opțiunile pe termen scurt și mediu în ceea ce privește strategia. Suntem recunoscători partenerilor noștri de business din retail și partenerilor strategici pentru că ne ajută în îndeplinirea misiunii noastre. Consumul în casă și gătitul acasă alături de familie ne-au determinat să aducem pe piață produse care vin în ajutorul consumatorilor noștri, cum ar fi cele din gama Maggi. Pandemia și lockdownul au pus accentul pe sustenabilitate, de aceea, un loc deosebit în portofoliul Nestlé global este ocupat de produsele sustenabile, oferind consumatorilor interesați de produse sănătoase, ecologice sau prietenoase cu mediul o alternativă care nu compromite gustul și savoarea. Cel mai recent exemplu este reprezentat de oferta vastă de alimente și băuturi pe bază de plante. Unele dintre mărcile noastre de top care vor avea în curând o amprentă de carbon neutră sunt GARDEN GOURMET® și NESPRESSO®, până la final de 2022. De asemenea, am implementat în mod voluntar Nutri-Score la nivel global încă din 2019, iar în România am început în 2021 să comunicăm pe produse acest scor nutrițional pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri cât mai informate. Planul nostru pentru acest an este să avem o creștere constantă pe toate segmentele și să asigurăm aceleași produse de calitate cu care românii sunt obișnuiți de peste 25 de ani”, spune Silvia Sticlea, Country Manager Nestle România.

Portofoliul Nestlé a crescut în această primăvară cu noi produse potrivite pentru toate vârstele și gusturile: MAGGI Ideea Zilei Pui cu ciuperci și MAGGI Sos pentru Hamburger, Fitness Dark Chocolate, NESCAFÉ® Cappuccino Mocha și NESCAFÉ® Frappe Vanilla, NESCAFÉ® Dolce Gusto Buondi și Essenza di Moka, Starbucks By Nespresso® Breakfast Blend și The Premium Signature Chocolate, iar în segmentul de hrană pentru animale de companie, gama FELIX a fost relansată.

În categoria Confectionery, în această primăvară, au fost lansate JOE Dreams Cocos, After Eight Strawberry, Les recettes de L’atelier Ciocolată neagră cu afine, migdale și alune și Ciocolată cu lapte, caramel, migdale și alune, KitKat Pops, punga Smarties și sezonale de Paște sub brandurile Smarties și KitKat.

Nestlé Professional invită consumatorii în Carrefour Gastro pentru a gusta preparate realizate cu Garden Gourmet Fillet Pieces & Vegan Nuggets, preparate pe bază de plante. Aceste produse sunt prezente în 42 de hipermarketuri, la nivel național, și pot fi găsite sub următoarele denumiri: „Tigaie Vegană”, „Pilaf Vegan” și ” Vegan Nuggets Menus”.

În categoria Dairy agenda de inovare a portofoliului de produse cuprinde anul acesta 2 lansări importante care răspund tendințelor actuale de consum, Starbucks Chocolate Signature și Nestlé NESVITA® Cereale cu ovaz.

Categoria Infant Nutrition – tendințe și planuri pentru 2022

Categoria Nutriție pentru sugari și copii de vârsta mică crește mulțumită produselor pentru diversificarea alimentației, respectiv segmentelor de gustări din fructe, cereale, lapte, meniuri cu legume și carne. Pe baza datelor Nestlé, în România aceste segmente au o penetrare mai mică în rândul consumatorilor decât în alte țări vecine, dar înregistrează o creștere accelerată. “Se înregistrează o creștere atât în volum, cât și în valoare ca rezultat al unei oferte mai largi de produse (pentru consumul acasa sau „on the go”) care vine să întâmpine cerințele unui număr mai mare de cumpărători. Canalele de distribuție care cresc mai mult anul acesta sunt reprezentate de hypermarket, supermarket și retailul farmaceutic care recuperează în această perioadă față de perioada pandemiei. De asemenea, cumpărarea on-line rămâne o alternativă relevantă pentru părinți.

„Medicii specialiști sunt de părere că nutriția din primii ani de viață are un impact major pentru tot restul vieții. Alimentația naturală este cea mai bună hrană la început de viață, adevăr asupra căruia Henri Nestlé a insistat încă de la înființarea companiei Nestlé în 1866. Pentru diversificarea nutriției, Nestlé oferă o gamă largă de produse fabricate din ingrediente atent selecționate, urmând standarde înalte de calitate, mult mai stricte comparativ cu alimentația adulților”, spune Mihaela Bușu, Business Executive Officer Infant Nutrition Nestlé România.

Anul acesta, continuăm tradiția de a lansa ultimele inovații Nestlé, create de specialiștii noștri pe baza ultimelor cercetări și experienței de peste 155 de ani în domeniu. Avem o agendă bogată de lansări de produse și aducem 2 branduri noi pe piața din România: GERBER® Organic for Baby – o gamă de produse bio pentru diversificarea alimentației – și NESTLÉ NANCARE® – suplimente pediatrice.

În luna mai 2022, Nestlé a lansat în România brandul GERBER® cu gama de produse Organic for Baby, produse bio adresate sugarilor și copiilor mici. GERBER® este brandul internațional nr. 1 în această categorie, foarte cunoscut în rândul părinților, originar din SUA, care soseste acum și în România cu o varietate de produse bio: piureuri de fructe, meniuri de carne și legume, gustări din lapte vegetal, gustări din cereale și fructe. Toate rețetele sunt produse din ingrediente atent selectionate și echilibrate nutrițional care sprijină diversele etape de diversificare a alimentației sugarilor și copiilor mici.

Un eveniment important la începutul anului a fost lansarea brandului NESTLÉ NANCARE® suplimente pediatrice, special create pentru bebeluși și copii mici. Produsele sunt în prezent distribuite în farmacii și comerțul online, iar administrarea produselor se face la recomandarea medicului pediatru. Gama de produse include NESTLÉ NANCARE® Vitamina D, NESTLÉ NANCARE® Flora-Equilibrium cu oligozaharide GOS/FOS care favorizează echilibrul florei intestinale și NANCARE® DHA, Vitaminele D si E. DHA și vitaminele D, E sunt importante pentru buna dezvoltare și functionare a sistemului imunitar, a sistemului osos și a creierului în primii ani de viață.

În dorința noastră de a sprijini părinții nu numai în ceea ce privește nutriția copiilor, ne-am dorit să știm cu ce se confruntă în viața de zi cu zi. În 2021 a fost publicat Indexul de Parenting, realizat la inițiativa Nestlé, pe baza a 8.000 de interviuri cu părinți cu copii până la 1 an din 16 țări, inclusiv România. Acesta index ofera un nou cadru de înțelegere a experiențelor si provocărilor părinților si arată că toți părinții au provocări indiferent de țara în care locuiesc. Cea mai mare provocare a părinților atât la nivel global cât și în România este presiunea din partea societății (prieteni, rețelele de socializare) în ceea ce privește deciziile părinților cu privire la creșterea copiilor. În România am lansat acest program de Parenting sub numele “Fii părinte în felul tau”. Cu sprijinul partenerilor noștri avem în atenție provocările părinților din țara noastră și dorim să îi sprijinim să găsească soluții. Continuăm să încurajăm dialogul lor cu alți părinți, specialiști și lideri de opinie interesați de parenting și vom reveni cu informații și noutăți legate de acest program în viitorul apropiat.

Categoria Hrană pentru animale – tendințe și planuri pentru 2022

Piața de hrana pentru animalele de companie continuă să înregistreze o creștere accelerată, estimată la peste 15%. Această creștere vine ca rezultat al faptului că din ce în ce mai mulți consumatori sunt preocupați de bunăstarea și sănătatea animalelor de companie și au început să înțeleagă importanța unei nutriții adecvate pentru a le asigura acestora o viață cât mai lungă și fericită. Adițional, într-o proporție din ce în ce mai mare consumatorii încep să fie interesați și să acționeze în ceea ce privește sustenabilitatea. În acest sens aceștia au început să aleagă pachete reciclabile, să caute etichete cât mai curate sau să aleagă companiile producătoare care dovedesc o implicare socială.

“În construirea planurilor noastre ne ghidăm întodeauna după filozofia PURINA®, aceea de a depune toate eforturile pentru a crea o viață mai bună pentru animalele de companie și a celor care le iubesc. De aceea, de peste 100 de ani, PURINA® s-a dedicat elaborării de hrană nutritivă, de bună calitate, care ajută pisicile și câinii să trăiască mai sănătos, mai mult și mai fericiți. În România, PURINA® servește consumatorii cu un portofoliu vast de mărci și produse destinate satisfacerii unor nevoi diverse (hrană umedă și uscată și recompense pentru câini și pisici). În 2022 ne-am propus să avem un accent mai mare pe produsele cu beneficii specifice destinate îmbunătățirii bunăstării și sănătății animalelor de companie, știind și întelegând procuparea consumatorilor în aceasat direcție”, spune Diana Bejan, Business Exective Officer PURINA®, Nestlé România.

Însă dincolo de eforturile de a oferi cea mai bună hrană pentru animalele lor de companie PURINA® este activ implicată în proiecte sociale și de sustenabilitate, urmând ca eforurile noastre să fie accelerate în 2022 și în anii ce vor urma.

Printre inițiativele PURINA se numără: angajamentul ca până în 2025 toate ambalajele PURINA să fie reciclabile, proiectul educațional “PURINA PET SCHOOL”, „Efortul nostru, răsplata lor” și „Împreună la birou” .

Prin intermediul proiectului PURINA PET SCHOOL ne asigurăm că din ce mai mulți copii află informații despre îngrijirea cu responsabilitate a animalelor de companie, un proiect desfășurat în colaborare cu Fundația PRAIS în 10 noi școli din București și în 5 școli din orașul Cluj Napoca, cu implicarea de până acum a 21.794 de elevi, 819 de cadre didactice și 43.000 părinți și membri de familie. Elevii primesc gratuit broșuri cu informații și jocuri interactive, precum și un set de materiale video educative pentru studiu la clasă, prin intermediul cărora explorează lumea animalelor de companie și învață despre îngrijirea cu responsabilitate a acesora. Cadrele didactice au organizat 630 de lecții deschise la finalul cărora copii au creat peste 6.000 de desene ilustrănd relațiile dintre oamenii și animalele de companie, cum trebuie să avem grijă de ele și cum ne fac acestea viața mai frumoasă și mai bună.

Cu programul PURINA„Efortul nostru, răsplata lor!” ne-am propus să avem un impact pozitiv atât asupra echipei interne PURINA, cât și asupra animalelor de companie aflate în nevoie. Pentru fiecare 10.000 de pași făcuți de unul dintre membrii echipei noastre, am donat 1 kg de hrană unui adăpost de animale. Astfel, participăm activ la menținerea bunăstării echipei noastre și transformăm aceste eforturi în donații de pentru animalele de companie aflate în nevoie. Împreună, în luna februarie, am reușit să ajungem la 10 milioane de pași la nivel SEM, fiind traduși în 1 tonă de hrană pentru animale de companie care va fi donată ONG-urilor locale din SEM! Pe lângă aceste eforturi, am contribuit în ultimele săptămâni la donații semnificative de hrană pentru animale de companie în sprijinirea crizei din Ucraina și vom continua să facem acest lucru dacă situația o va cere.

Prin proiectul PURINA Împreună la birou, începând cu luna iunie biroul NESTLÉ devine pet –friendly. Această inițiativă vine ca răspuns al înțelegerii relației speciale pe care o avem cu prietenii noștri patrupezi și avându-i cu noi la locul de muncă, creăm multiple beneficii. Pentru angajați reducerea nivelului de stress, încurajarea socializării și mișcarea, iar pentru animalele de comanie șansa să petreacă mai mult timp alături de proprietarii lor. Astfel, în fiecare joi și vineri, vom împărți spațiul de lucru cu prietenii noștri patrupezi, iar în viitor ne propunem să împărtășim experiența noastră și să încurajăm și alte companii să se alăture acestei inițiative.

Dincolo de aceste inițiative, la nivel European, PURINA este implicată în multiple inițiative ce reprezintă angajamente concrete pentru îmbunatățirea vieții animalelor de companie, a societății și a mediul inconjurător. Mai mule detalii puteți afla accesând purina.ro sectiunea “Responsablitate socială”.

Despre Nestlé

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația Prais.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.