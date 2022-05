Succes al liderilor PSD în privința majorării pensiilor. Comisia Europeană spune că PNRR-ul României va putea fi schimbat!

Statele membre ale Uniunii Europene îşi vor putea modifica planurile naţionale de redresare şi rezilienţă (PNRR) pentru a putea gestiona criza energetică provocată de războiul din Ucraina.

PNRR-ul României şi al celorlalte ţări membre UE vor putea fi schimbate, a anunţat vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, conform Digi24.

Oficialul a afirmat că ţările UE au fost afectate considerabil din cauza prețurilor la energie și că această criză energetică provocată de conflictul din Ucraina arată că în Uniunea Europeană este necesară accelerarea tranziției energetice spre energia verde.

„Comisia Europeană pregătește ceea ce numim REPowerEU. Avem încă o serie de fonduri neutilizate, așa cum știți sunt peste 200 de miliarde de euro din împrumuturile Facilității de Recuperare și Reziliență, analizăm ce resurse suplimentare putem identifica.

Și, într-adevăr, statele membre au posibilitatea de a revizui planurile naționale, pentru a pune mai mult accentul pe această tranziție energetică, iar planul REPowerEU va oferi îndrumările necesare cum se poate face exact acest lucru” a declarat Valdis Dombrovskis – comisar european pentru Comerț.

Coaliţia de guvernare vrea că PNRR-ul României va putea fi modificat şi în ceea ce priveşte pensiile în aşa fel încât să fie posibile noi majorări.

La sfârşitul lunii aprilie, Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut noi dezvăluiri privind blocajul de la pensii, care a apărut după renegocierea PNNR. Documentul asumat de România impune țării noastre să facă reforma pensiilor, acestea urmând să fie un procent fix de 9,4% din Produsul Intern Brut (PIB).

Marius Budăi a declarat la România Tv că reforma pensiilor cuprinsă în PNRR nu-şi avea locul, precizând că la finalul anului va fi gata noua lege a pensiilor, care va debloca totul.

„Suntem într-un blocaj, pentru că aceasta reforma a pensiilor cuprinsa in PNRR nu-şi avea locul. Nu ne blocam aici, mergem mai departe cu legea veche. După ce o vom imbunatati, daca este cazul, vom avea legea şi vom debloca totul. Vrem sa finalizăm noua lege a pensiilor pana la finalul anului acesta.

Am continuat introducerea dosarelor in sistemul public de pensii şi avem peste 2,4 milioane de dosare introduse în sistemul electronic de pensii. Astfel, în momentul în care avem etapa finala a reformei asumată in PNRR, dar nu asa cum a fost asumată ci schimbată, eu nu voi semna o reformă care să sărăcească românii, să nu mai pierdem timp cu introducerea dosarelor intr-un format care sa ne permită recalcularea si sa trecem la treaba, sa rezolvam inechitățile din sistem”, a declarat ministrul la România Tv.