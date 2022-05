El e olandezul care vrea să ne ducă la Mondiale!

Antrenorul Gerard Speerstra colaborează cu lotul masculin de gimnastică al României, care are obiective foarte importante de atins anul acesta.

Suflu nou în gimnastica masculină românească. De două luni, antrenorul olandez Gerard Speerstra colaborează cu componenții lotului național, pe care speră să-i ajute să-și îndeplinească importantele obiective din acest an.

Tehnicianul olandez e hotărât să pună umărul la readucerea gimnasticii românești acolo unde a fost, mai ales că îl leagă multe amintiri de marii noștri campioni.

”Am amintiri multe cu românii. Urzică, Suciu, Koczi, Drăgulescu, extraordinari campioni. Cunosc nivelul gimnasticii românești. Este unul foarte bun” – Gerard Speerstra, antrenor lotul național masculin de gimnastică al României.

Băieții recunosc că au numai de învățat din această colaborare!

”E super de treabă, ne învață lucruri bune, sunt chiar mulțumit. A adus multe elemente tehnice la unele aparate. Este o privire de altundeva pe care nu am avut-o până acum, ne ajută. E deschis la orice, ne ajută cu orice e nevoie” – Răzvan Marc, component al lotului național de gimnastică.

”E o colaborare bună. Totul e așa cum trebuie să fie. Suntem doi antrenori care cunosc gimnastică și încercăm să-i aducem pe băieți la un nivel mai bun A adus o mentalitate nouă, tehnici de antrenament un pic diferite față de ce făceam noi. E clar că ajută. Orice ajutor în plus e binevenit pentru fiecare dintre noi, fie că suntem antrenori sau sportivi” – Marius Berbecar, antrenorul lotului național masculin de gimnastică al României.

Obiectivul e calificarea României la Campionatul Mondial din acest an

Obiectivul pe care îl are fostul antrenor al campionului olimpic și mondial Epke Zonderland e clar: să califice România la Mondiale. Pentru asta și-a pus amprenta asupra programului de pregătire.

”E o colaborare foarte bună. Ei sunt la un nivel înalt și de aceea e foarte ușor pentru mine să adaug câteva lucruri. Dacă începi să lucrezi cu antrenorii, în special cu cei noi, trebuie să le spui totul, ceea ce ia o groază de timp. Dar pentru că ei sunt la un nivel înalt, nu trebuie decât să dau o linie și ei înțeleg ce să facă. Am schimbat puțin programul, am introdus câteva exerciții în antrenamentul de forță, câteva elemente, am vorbit despre băieți, despre starea lor mentală” – Gerard Speerstra, antrenor lotul național masculin de gimnastică al României.

Pentru a-și îndeplini obiectivul, echipa României trebuie să se claseze între primele 13 locuri la Campionatul European de la Munchen, din 18-21 august, ceea ce i-ar asigura calificarea la Campionatele Mondiale din Liverpool, care sunt programate în luna noiembrie.

”În primul rând încercăm să atingem Top 13 la Europene, pentru că așa vom merge la Mondiale, iar apoi vom încerca să intrăm în Top 24 la Mondiale. Apoi vom vedea” – Gerard Speerstra, antrenor lotul național masculin de gimnastică al României.

Românii au avut o experiență inedită în Olanda

Chiar de la începutul colaborării cu noul tehnician, românii au avut parte de o experiență inedită. În cantonamentul din Olanda au avut un antrenament deschis, iar într-o seară au ieșit la bowling. Acolo unde Marius Berbecar a fost campion.

”A fost o experiență nouă. Am avut un antrenament cu public, o sesiune de autografe, copiii veneau cu pozele noastre și noi urma să dăm autografe și să facem poze. Cei de acolo ne-au făcut o surpriză frumoasă, ne-au dus la bowling. Ne-a bătut domn profesor pe toți. Ne-a umilit oarecum” – Răzvan Marc, component al lotului național de gimnastică.

”A fost o pregătire OK în Olanda, ne-a ajutat, am ieșit un pic din monotonia asta. Gimnastica e un sport foarte monoton, stai în același loc mult timp și atunci un pic de ieșire din monotonie îți dă un imbold mult mai mare pentru perioada următoare. A fost un antrenament deschis pentru copiii de acolo. Clar că e altă mentalitate sportivă în Olanda și atunci foarte mulți copii mici au venit să-i vadă pe băieți, după care au stat cu ei la poze, la autografe, a fost frumos. Cu cât văd că au susținere mai mare, cu atât sunt și ei mai ambițioși și mai doritori de a performa. La bowling eu am fost cel norocos. Dar gimnaștii au aptitudini pentru orice sport, așa că s-au descurcat și ei” – Marius Berbecar, antrenorul lotului național masculin de gimnastică al României.