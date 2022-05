Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, un nou apel în PE: “Republica Moldova trebuie susținută cu fapte concrete pentru integrarea în UE!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, membru în Grupul S&D, a reiterat, în PE, necesitatea susținerii Republicii Moldova, cu fapte concrete, pe drumul integrării în UE, asigurării securității și siguranței cetățenilor, dar și creșterii nivelului de trai.

“Cunosc foarte bine Republica Moldova, încă de când eram om de afaceri. Am avut și am relații foarte bune cu Republica Moldova și, mai mult decât atât, de când sunt în Parlamentul European, am ales să fac parte din delegația cu Republica Moldova pentru că știu, cunosc, specificul acestei țări. Voi repeta aici ce am spus și în plenară, în momentul în care s-a discutat rezoluția și posibilitatea de a ajuta Republica Moldova: cetățenii din Moldova nu pot trăi doar cu promisiuni și mulțumiri. Sigur, este politicos să le mulțumim, dar ei au nevoie de ajutor concret!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini, care a reamintit că, la ultima întâlnire de la Chișinău, cu delegația Republicii Moldova, inclusiv cu doamna premier Gavriliță, s-au ridicat, printre altele, problema lipsei personalului calificat în administrația publică, ceea ce este, în opinia eurodeputatului Grapini, extrem de important pentru că, până la urmă, are legătură nu numai cu corupția, dar și cu eficiența economică.

În context, Maria Grapini a întrebat, punctual, care sunt căile prin care PE și UE pot ajuta Republica Moldova în direcția eficientizării administrației publice din Moldova, și anume, prin reducerea timpului de integrare a personalului calificat.

“În calitatea mea de vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorului, aștept propuneri concrete pentru a putea crește schimburile comerciale și cu România, țara mama, dar și cu UE, pentru că atât UE, cât și Moldovei le lipsește acel segment comercial important în urma introducerii embargoului la adresa Rusiei”, a conchis europarlamentarul umanist.