George Simion nu mai acceptă jefuirea României: „ Dacă câștigăm alegerile, convocăm şefii multinaţionalelor din energie şi le comunicăm că marja lor de profit va fi maxim 15%”

George Simion a fost invitatul lui Victor Ciutacu în emisiunea Punctul Culminant, de la România TV, după o nouă zi aprinsă în Parlament, în care preşedintele AUR a făcut scandal în comisiile reunite pentru a aviza legea offshore, acuzându-l din nou pe Virgil Popescu că este „un hoţ”.

Preşedintele AUR George Simion a explicat pentru telespectatorii România TV ce nemulţumiri are partidul său în legătură cu forma actuală a legii offshore, care a trecut deja de Senat şi mai are de trecut de Camera Deputaţilor, înainte să ajungă la promulgare la preşedintele Iohannis.

George Simion susţine că actuala formă a legii va permite partenerilor ce vor exploata gazele naturale din Marea Neagră să nu plătească impozit României din profitul realizat prin vânzarea acestora.

„Mie nu mi-e teama decat de oameni. Nu mi-e frica de dosarele lor false, nu ma tem de Virgil Popescu, de regulament, de procuraturi, pentru ca sunt niste papusi foarte slabe, puse in spatele acestor tristi. In spatele lor stau miliarde in spatele acestor papusi, cu bodyguarzii lor.

Resursele trebuie exploatate. Se puteau exploata si acum, pentru ca sunt ale statului, dar termenii si conditiile din aceasta lege, la art 19 e specificat ca cei care au drept de exploatare vor valorifica si vor plati impozite. Dar spun ca sub 85 de lei pe megavat nu vor plati nimic. Asta inseamna ca ei o sa dea la o subsidiara a OMV Petrom si a Austriei, asa ca nu va trebui sa plateasca nimic.

In loc sa fructificam anumite institutii, cum e bursa de la Bucuresti, noi facem ce a facut Virgil Popescu cu pretul energiei. Avem bursa unde se putea tranzactiona. Acum avem doar 2-3 mari jucatori, dar veneau mai multi, pentru ca acum e criza de carburanti in toata lumea.

Acum au venit toata gasca de la Gorj, baietii destepti din energie.

Altceva, in art 25 scria ca daca exploatatorii nu-si respecta angajamentele sa fie sanctionati cu 5% din cifra de afaceri. A fost eliminat, astfel incat ei au numai drepturi.

Propunerea noastra. Norvegia traieste bine din resurse, au un fond suveran unde se duce profitul. La noi, banii se duc in salariile sotiilor de la Transgaz si altele, ca toti au, si Barna si toti, si Virgil Popescu, toti. Noi am facut o adresa la ANI, pentru ca sotia lui Virgil Popescu are 8 benzinarii in franciza.

Este foarte posibil sa treaca legea asa, deja a trecut de Senat, maine trece pe repede si de Camera si ajunge la Iohannis, care stim ca tine cu Austria. Am dat dovada de-a lungul vremii ca eu pot fi om rezonabil cu oamenii care vor sa aiba dialog.

Noi vom continua sa luptam pentru o majoritate. Marți in comisie aveam doi parlamentari PSD langa mine. Domnul Ilie Toma a spus ca are dreptate Simion. Asta e, ca la baza sunt oameni rezonabili, dar la varf se rupe totul, pentru ca acolo oamenii au primit niste ordine.

De cand cu blocajul gazelor rusesti, ce avem noi in Marea Neagra este o bogatie. Noi putem fi o Norvegie. De ce un om fara respect din partea romanilor, ca Virgil Popescu, sa dea gazele cum vrea el? Noi o sa ii demascam si luptam sa avem majoritate si sa punem control asupra resurselor naturale ale Romaniei, ale romanilor.

Statul austriac o sa decida unde se duc gazele. Noi am ajuns in situatia paradoxala, pentru care tocmai am platit 1 miliard de euro catre EXXON, merg spre Viena si noi platim catre Viena pentru gaze cu care sa ne incalzim.”, a spus George Simion.

Întrebat cum ar rezolva problema energiei din România, mai ales în contextul extragerii gazelor naturale din Marea Neagră, George Simion a declarat că soluţia este una simplă.

„Convocam sefii acestor multinationale si le spunem ca vrem sa faca in Romania afaceri corecte. Sunt bineveniti sa faca afaceri si impreuna sa generam progres. Dar marja lor de profit va fi 15%. Daca se retrag, investim in Romgaz si exploatam noi mai departe. Alta problema: se stabileste nivelul redeventei la nivelul ianuarie 2023. Nu e normal, pentru ca exploatarea va dura 40 de ani, lucrurile se schimba. Cum e si cu Hidroelectrica, care vinde pe bursa cu 200 de euro, iar romanii cumpara de pe bursa aceeasi energie cu 1500 de euro.

Eu nu-mi imaginez vreun roman care sa vada ce se face acum cu legea offshore si sa mai puna stampila pe Ciolacu, care e clar ca e vandut lui Iohannis”, a adăugat Simion.