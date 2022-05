Victor Ponta avertizează: Dezastrul bugetar și financiar după Guvernele Dragnea – Orban – Cîțu trebuie îndreptat. România are nevoie de un program strategic de relansare economică!

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că România are nevoie de un program strategic de relansare economica ( firme romanesti care sa produca – investitii straine masive – infrastructura din bani europeni).

„Cand Basescu a ridicat TVA la 24% a incasat mai putin la Buget – cand noi am redus TVA de la 24% la 19% si 9% am incasat mai multi bani la Buget / cand am redus impozitul pe dividende de la 16% la 5% am incasat mai mult la Buget / cand au crescut accizele la carburanti, alcool si tigari au crescut preturile pentru oameni – dar si contrabanda – bani mai putini la Buget / cand am scazut CAS cu 5 puncte procentuale am incasat mai mult la Buget! Vorbesc din experientele pe care le-am trait impreuna . Stiu ca, in Romania, cand a venit Dreapta la Putere au crescut taxele – cand a fost Stanga au scazut ( dar la vot nu a contat) . Stiu ca dezastrul bugetar si financiar dupa Guvernele Dragnea – Orban – Citu trebuie indreptat cumva . Sunt de acord si sustin o cota de impozitare diferentiata ( ca in tot Occidentul) si renuntarea la cota unica ( care mai e in Rusia) – dar este nevoie de masurat de 7 ori inainte sa tai o data.

Cred ca acum Romania are nevoie de un program strategic de relansare economica ( firme romanesti care sa produca – investitii straine masive – infrastructura din bani europeni ) ; daca marim acum taxe distrugem ce a mai ramas din companiile mici si mijlocii romanesti, saracim populatia, crestem evaziunea fiscala ! Sa speram ca nu ne intoarcem la 2010!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.