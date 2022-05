Europarlamentarul Maria Grapini, o nouă intervenție fermă, în PE, pe tema apărării drepturilor românilor din Spania

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în Grupul S&D, a avut, din nou, în PE, în prezența comisarului pentru stabilitate financiară, Mairead McGuinness, o intervenție tranșantă prin intermediul căreia apără drepturile românilor din Spania, discriminați pe tema obținerii dublei cetățenii, de autoritățile din această țară.

„Am ales să vorbesc, astăzi, despre dubla cetățenie în UE versus dublul standard. România are peste un milion de lucrători în Spania. Ei trăiesc acolo, au familii, au copii care învață la școlile din Spania. Și, totuși, nu au acces la toate locurile de muncă, deși noi spunem că, în UE, toți cetățenii europeni au acces egal, fără discriminare, la toate locurile de muncă”, a precizat eurodeputatul Grapini, care a tras, în context, un semnal de alarmă privind condițiile discriminatorii ale autorităților spaniole în direcția acordării dublei cetățenii românilor din Spania.

Concret, Maria Grapini consideră inadmisibil faptul că românilor de aici li se cere să renunțe la cetățenia română înainte de a primi cetățenia spaniolă.

Cu toate acestea, a mai spus eurodeputatul român, este curios faptul că Spania are un acord bilateral în acest sens cu Franța, care permite cetățenilor francezi să obțină cetățenia spaniolă, fără a renunța, în prealabil, la cea franceză..

“Ce să le explic eu cetățenilor din România care îmi semnalează aceste discriminări? Am fost acolo, m-am întâlnit cu ei, contribuie prin munca lor la PIB-ul din Spania și, din păcate, nu am avut să le dau un răspuns pentru că, nici mie, nu mi l-a dat cineva. Mai mult, am adresat, în acest sens, o scrisoare deschisă Comisiei Europene. Se pare că mult-clamata unitate a UE nu mai funcționează, nu mai avem, de altfel, o Uniune Europeană, nu mai avem o piață unică, nu mai avem nici măcar liberul acces la locul de muncă, așa cum se spune foarte clar în Tratatul UE!”, a conchis, revoltată, Maria Grapini.