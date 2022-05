Omnicredit – sprijin financiar pentru intreprinderi

Micii antreprenori se lovesc adesea de chestiuni normative sau birocratice care ii impiedica sa atinga nivelul de dezvoltare dorit. Printre acestea se numara perioadele de scadenta mult prea lungi sau sprijinul financiar redus din partea celor care au puterea sa il ofere. Tocmai pentru ca aceste lucruri sa nu mai reprezinte probleme pentru intreprinderile mici sau la inceput de drum, Omnicredit pune la dispozitie trei metode de finatare foarte eficiente: factoring, scontare si linii de micro creditare.

Apeleaza la serviciile oferite de o platforma fintech precum Omnicredit si descopera solutii rapide la toate problemele de ordin financiar cu care compania ta se confrunta!

Descopera gama de servicii Omnicredit

Dat fiind faptul ca fiecare intreprindere se confrunta cu probleme specifice, si solutiile trebuie adaptate intocmai. Asadar, la Omnicredit vei gasi trei mari categorii de metode de finantare:

Factoringul – se adreseaza acelor companii care opereaza pe baza de facturi fiscale. In acest caz, factorul (Omnicredit) cumpara facturile, urmand ca suma sa ii fie restituita direct de catre client, la data scadenta.

Scontarea – functioneaza pe acelasi principiu ca factoringul, doar ca are in vedere instrumente de plata ca biletele de ordin sau CEC-urile.

Micro-finantarea – reprezinta acordarea unui imprumut in bani, pe o perioada de pana la 12 luni; bani care pot fi utilizati pentru dezvoltare, plati restante sau in scopuri mixte.

Cum ajungi sa beneficiezi de unul dintre aceste servicii?

Pentru a putea incheia un contract de colaborare cu Omnicredit nu trebuie decat sa urmezi cativa pasi simpli. Acceseaza, de oriunde te-ai afla, platforma online si creeaza-ti un cont de utilizator, in cazul in care nu ai deja unui. Selecteaza tipul de finantare dorit si furnizeaza datele solicitate. Selecteaza detaliile colaborarii, transmite cererea si gata. Tot ce trebuie sa mai faci este sa astepti un raspuns. Daca acesta este afirmativ, se poate trece direct la semnarea contractului, informarea partilor implicate, daca este cazul, si efectuarea tranzactiei propriu-zise. Din acest punct, totul se va desfasura conform schemei stabilite initial, astfel incat atat beneficiarul, cat si debitorii sa beneficieze de toate avantajele derivate din acest serviciu.

Avantajele colaborarii cu Omnicredit

Din momentul in care ai ales sa te bucuri de un serviciu oferit de Omnicredit, obtii totodata si de o serie de beneficii aferente, precum:

Experienta financiara vasta

De peste 15 ani Omnicredit opereaza in domeniul financiar, timp in care a reusit sa descopere care sunt acele probleme care impiedica dezvoltarea economica. Astfel, serviciile configurate vin tocmai ca un raspuns la acestea. Fiecare metoda de finantare are in vedere acelasi lucru si anume ajutarea intreprinderilor de dimensiuni medii si mici, cat si a celor la inceput de drum, sa sustina dezvoltarea sectorului economic din care fac parte tocmai prin dezvoltarea lor proprie.

Rapiditate in obtinerea banilor

De indata de ai primit confirmarea cum ca cererea ta a fost aprobata, pana la virarea banilor mai este doar o chestiune de cateva ore. Cu alte cuvinte, cu putin noroc, vei putea incepe sa faci platile dorite chiar in aceeasi zi.

Profesionalism si orientare catre client

Omnicredit este o entitate financiara care pune accent pe bunastarea fiecarui client in parte. Tocmai de aceea propune solutii si servicii adaptate la nenumarate categorii de nevoi. Mai mult decat atat, pune la dispozitie un serviciu gratuit de consultanta prin intermediul caruia fiecare doritor sa afle care dintre metodele expuse ar fi cea mai potrivita pentru afacerea sa.

Comisioane foarte mici

Fiecare metoda de finantare se realizeaza in schimbul unor sume minime, raportate la numarul si amploarea beneficiilor pe care le confera. De regula, se opreste un comision de doar 3% din valoarea totala utilizata intr-un anumit interval de timp, insa acesta poate varia la momentul semnarii ofertei personalizate.