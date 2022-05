Vlad Voiculescu, mesaj tranșant: Nimeni din conducerea filialei Bucureşti şi niciunul dintre parlamentari, consilieri generali sau de sector nu pleacă din USR!

Liderul USR Bucureşti, Vlad Voiculescu, le transmite colegilor, într-un mesaj intern, în contextul informaţiilor privind o plecare a lui Dacian Cioloş din partid, că niciun membru important nu va părăsi partidul şi toţi vor continua să muncească pentru a consolida partidul.

Vlad Voiculescu spune că pentru membrii USR Bucureşti, decizia de a rămâne este o chestiune de responsabilitate faţă de locuitorii capitalei.

”Vă transmitem câteva gânduri în lumina anunţului intern al mai multor colegi europarlamentari de a demisiona din partid. Trebuie să recunoaştem că am fost tulburati de vestea plecării lor. Sunt şi rămân prietenii noştri, oameni care au pus umărul la construcţia politică în care suntem astăzi şi la schimbarea României. Vă spunem însă de la început că noi nu plecăm. Nimeni din conducerea filialei Bucureşti şi niciunul dintre reprezentanţii noştri în Parlament, consiliul general sau consiliile de sector nu pleacă. Rămânem aici şi construim mai departe în USR.

Partidul acesta va fi aşa cum vom şti şi vom munci să îl construim împreună. Avem procese interne de îmbunătăţit, propuneri interne ale membrilor care trebuie discutate şi o cultură organizaţională încă în formare”, a scris Vlad Voiculescu.

”Să nu uităm: 175.000 de oameni au votat USR PLUS la alegerile locale! La Bucureşti am reuşit să lucrăm ca o echipă, la sectoare, la Primăria Generală şi în Consiliul General, indiferent dacă adeziunea iniţială a unuia sau a altuia fusese la USR sau PLUS; Responsabilităţile asumate de noi, aici în filiala Bucureşti, trebuie duse până la capăt, aşa cum am promis celor cărora le-am cerut încrederea. Responsabilitatea noastră este de asemenea faţă de români şi de noi înşine, de misiunea asumată de a schimba în bine ţara asta”, afirmă el.