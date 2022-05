Asigura-ti necesarul de zinc cu ajutorul produselor de la Go Vita

Zincul este unul dintre mineralele de baza fara de care organismul nu poate functiona in cei mai buni parametri. Indeplineste o multitudine de functii importante, iar instalarea unei carente conduce la efecte adverse negative, afectiuni sau chiar unele boli.

De aceea, daca nu poti sigura necesarul zilnic doar prin alimentatie, suplimentele cu zinc de la Go Vita sunt cea mai buna solutie.

Care este rolul zincului in organism?

Este un compus de care depinde in esenta viata oricarui tip de organism. Zincul are un rol primordial in dezvoltarea si cresterea tuturor organelor, oaselor si tesuturilor, cat si in intarirea sistemului imunitar si pentru sanatatea sistemului nervos. S-a demonstrat faptul ca o cantitate redusa in corp poate conduce la incetinirea sau stoparea dezvoltarii unor functii sau a intregului organism.

Cum iti asiguri necesarul zilnic de zinc?

Din fericire, exista nenumarate alimente care introduse in dieta zilnica, pot asigura cantitatea ideala de care orice organism are nevoie pentru a functiona la un nivel optim. Carnea rosie, de vita, porc sau miel, carnea de pui, pestele, fructele de mare si crustaceele, ouale si lactatele, legumele verzi, fructele, nucile si alunele sunt printre cele mai bogate surse de zinc.

Cu toate acestea, exista anumite afectiuni care impiedica asimilarea pe cale naturala, ceea ce inseamna ca este nevoie de surse suplimentare. Suplimentele de zinc sunt cea mai buna solutie in astfel de situatii, un singur comprimat putand contine cantitatea oferita de mai multe mese bogate.

In cazul in care te confrunti cu anumite carente poti cere recomandarea medicului pentru a recurge la astfel de metode. Se vor efectua anumite analize specifice pentru a depista care este deficitul real si pentru a putea stabili care este cantitatea optima de zinc care trebuie administrata. In caz contrar, se poate trece in extrema cealalta in care cantitatea prezenta in corp sa fie mult prea mare.

Intoxicarea cu zinc produce efecte adverse dure precum ameteli, greata, varsaturi, dureri abdominale sau de cap. In aceeasi masura, zincul in cantitati prea mari poate anihila cuprul din organism, conducand la o alta deficienta la fel de grava. Din acest considerent se recomanda apelarea la suplimente strict in urma unor investigatii de specialitate realizate de persoane avizate.

