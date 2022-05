Forța Dreptei se întărește cu fiecare zi. Filiala din Dâmbovița, lansată în prezența lui Ludovic Orban!

„Azi orice om care este contra modului de a face politică impus de FSN, PDSR, PSD, indiferent cum s-a numit de-a lungul timpului fostul partid comunist, orice om care are o gândire liberală, conservatoare, creștin-democrată, are din momentul în care noi am pornit această construcție un reprezentant politic și are un loc unde poate să participe la o construcție politică autentică.