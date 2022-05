Obtine masini perfect curate cu produsele Uniclean

Intretinerea masinii este una dintre principalele prioritati ale celor mai multi dintre soferi. De aceea ocazional pot solicita servicii profesionale de curatare. Locurile special amenajate in acest sens trebuie sa dispuna de produse eficiente pentru a indeparta murdaria, dar blande totodata pentru a nu afecta suprafetele.

La Uniclean sunt disponibile multiple variante de detergenti auto, impartite pe categorii specifice, in functie de fiecare componenta a masinii, dar si de rezultatul vizat.

Produse diverse pentru toate categoriile de nevoi

La Uniclean vei gasi o multitudine de detergenti si solutii speciale cu ajutorul carora sa obtii o masina impecabila, in timp scurt si cu cat mai putin efort. In aceasta categorie vei gasi si solutii pentru jante, anvelope, roti, cat si variante universale.

Intretinere interior – Inauntru masinile au in componenta diferite materialele, de la unele pretentioase, la unele mai rezistente. De aceea si substantele pentru curatenie trebuie adaptate la fiecare element: bord, scaune, tapiterie, covoare, geamuri, oglinzi, etc.

Intretinere exterior – Caroseria masinii este realizata din metale sensibile la procese chimice motiv pentru care este important ca detergentii folositi sa fie blanzi cu acestea. De asemenea, si vopseaua trebuie protejata pentru a-si pastra intensitatea cat mai mult timp.

Stralucire si lustruire – ceara este elementul nelipsit de la finalizarea curateniei masinii, de ea depinde atat luciul final al caroseriei, cat si protectia impotriva lichidelor si prafului.

Parfumuri si odorizante – si mirosul joaca un rol important pentru masini si de aceea este important sa ai la dispozitie mai multe variante dintre care sa alegi si sa le folosesti in functie de propria personalitate, stare, vreme, etc.

Bucura-te de cele mai bune preturi oferite de Uniclean

Uniclean ofera de peste 8 ani produse profesionale de curatenie. In tot acest timp, eforturile au fost concentrate in directia oferirii unei calitati la nivel inalt, in schimbul celui mai bun pret posibil. De aceea, in momentul in care iti doresti sa plasezi o comanda, pretul produsului nu este afisat instant. Acesta va fi calculat ulterior, in momentul in care soliciti o oferta. Se va tine cont de cantitate, concentratie si alte specificatii aferente, astfel incat achizitia sa fie in conformitate cu nevoile comunicate.

Foloseste-te de serviciile de consultanta pentru avea garantia celei mai bune achizitii

In cazul in care nu esti sigur cu privire la ce detergenti se vor dovedi eficienti pentru tipul de servicii pe care le prestezi, ai posibilitatea sa soliciti ajutor de specialitate. Un consultant Uniclean iti va prelua solicitarea si te va ghida in tot procesul de achizitie. Tot ce trebuie sa faci este sa comunici ce nevoi ai, in ce conditii intentionezi sa ii utilizezi sau gradul de dificultate cu care te confrunti in mod constant. In functie de aceste detalii vei primi cele mai potrivite recomandari.

Comanda chiar acum de la Uniclean

In momentul in care te-ai hotarat la unul sau mai multe produse, tot ce iti mai ramane de facut este sa completezi informatiile solicitate. Coletul iti va fi livrat in cel mai scurt timp, direct la adresa indicata. In plus, pentru comenzile mai mari de 300 de lei, transportul este gratuit.

Stabileste o colaborare pe termen lung

Uniclean este unul dintre cei mai importanti furnizori de substante si echipamente de curatenie. In anii de experienta am invatat care sunt criteriile pe baza caruia sa satisfacem nevoile tuturor clientilor. Ne-am hotarat sa oferim posibilitatea de a incheia parteneriate pe termen ung prin care sa asiguram materia prima necesara firmelor de curatenie, dar si prestatorilor de servicii individuali. Aceasta varianta este cea mai avantajoasa de ambele parti.