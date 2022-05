„Festival of Love”, sâmbătă la Centrul de Teatru Educațional Replika

Centrul de Teatru Educațional Replika vă invită sâmbătă, 4 iunie 2022, ora 19:00, la spectacolul FESTIVAL OF LOVE.

„Festival of Love” este un spectacol româno-spaniolo-polonez format din trei părți unite prin tema iubirii și a empatiei și implică activități din trei domenii artistice: muzică, teatru și dans. În procesul de creație al acestui spectacol au fost implicate persoane cu sindrom Down din Spania, persoane cu deficiențe de vedere din Polonia și adolescenți cu deficiențe de auz din România. Intrarea este liberă, pe bază de rezervare la centrulreplika@gmail.com.

Împreună cu doamna profesoară Cristina Gîrniceanu, echipa Centrului Replika a realizat ateliere cu elevi și eleve de la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” din București, în urma cărora au rezultat scene de teatru în care copiii activează artistic conceptul Nopții de Sânziene, cu tradițiile și superstițiile asociate. Aceste scene vor fi prezentate în cadrul spectacolului.

Echipa Centrum Kultury Wrocław-Zachód din Polonia va prezenta un concert susținut de muzicieni cu deficiențe de vedere. Partea poloneză se bazează pe ideea nopții Kupala, care este o noapte a iubirii, a bucuriei, a comuniunii dintre om și natură. Astfel, vor fi prezentate cântece despre dragostea pentru țară, pentru identitate, dragostea pentru oamenii tineri, copii, mame, întreaga lume și natură.

Echipa Idea Asociacion Cultural a lucrat cu persoane cu sindrom Down și va prezenta câteva momente de sardana – un dans tradițional din Catalonia, Andorra și Llenguadoc-Roussillon, care reprezintă democrația, fraternitatea și egalitatea dintre clasele sociale. Este destul de obișnuit să vezi în piețe, în zilele de duminică sau de sărbători, grupuri de oameni de diferite vârste, dansând în cerc, ținându-se de mână. Dansând în cerc, oamenii se pot vedea unii pe alții, fapt ce simbolizează egalitatea și fraternitatea. Popularitatea dansului Sardana a condus la transformarea lui în dans național al catalanilor, simbolizând unitatea și identitatea lor. În 2010, Guvernul Cataloniei a declarat moștenirea Sardanei un element de interes național.

Produs în parteneriat cu Centrum Kultury Wrocław-Zachód din Wrocław (Polonia) – lider, Asociația Culturală Replika din București (România) și Idea Asociacion Cultural din Amer (Spania) – parteneri, spectacolul face parte din proiectul „Festival of Love”, realizat în cadrul programului Uniunii Europene – Europa Creativă. Principalele obiective ale programului Europa Creativă sunt dezvoltarea potențialului artistic, colaborarea artiștilor din mai multe țări, organizații și instituții culturale, prezentarea moștenirii culturale și susținerea categoriilor sociale excluse. Proiectul „Festival of Love” are ca obiectiv principal trecerea persoanelor cu dizabilități de la rolul de public, la rolul de creator. Proiectul își propune să activeze artistic aceste persoane, oferindu-le cadrul propice pentru acest lucru.

Spectacolul „Festival of Love” va fi prezentat și în Wrocław, Polonia, în data de 26 iunie 2022 la Centrum Kultury Wrocław-Zachód, iar în data de 2 iulie 2022 în La Cellera de Ter, Girona, Spania.

Centrum Kultury Wrocław-Zachód din Wroclaw, Polonia a fost înființat în 2002 și desfășoară activități care fac posibilă participarea persoanelor cu dizabilități la viața culturală, ghidându-se după ideea că „o persoană cu dizabilități este beneficiar și creator de cultură”.

Idea Asociacion Cultural este o asociație culturală din Amer, Spania, care promovează autorii, cultura catalană și mobilitatea artiștilor în plan international.

Centrul de Teatru Educaţional Replika din București, România, este un spaţiu cultural interdisciplinar, dedicat explorării şi prezentării creaţiilor artistice performative, cu miză socială și pedagogică. Accesul la orice manifestare culturală inițiată de Centrul Replika este gratuit.