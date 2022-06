Românii recapătă gustul pentru croaziere

După doi ani în care industria croazierelor maritime și oceanice a înregistrat o scădere enormă, din cauza pandemiei covid-19, acest domeniu fiind unul dintre cele mai afectate, 2022 promite a fi din nou anul croazierelor.

Potrivit consultanților DAL Travel, în acest an, cele mai căutate croaziere de către turiștii români sunt cele din Marea Nordului – Țările Scandinave precum și cele din Marea Caraibilor, alături de insulele din Grecia și de Mediterana de Vest.

În topul celor mai vândute produse pentru Țările Nordice se numără, de exemplu, o croazieră în Țările Nordice, la bordul vasului de croazieră MSC POESIA, care aparține renumitei companii de Croaziere MSC Cruises, în perioada 5-12 iunie. Tariful pornește de la 1390 de euro și include transportul cu avionul până la locul îmbarcării, respectiv al debarcării, portul Hamburg. Croaziera include vizitarea localităților Warnemunde, Bergen, Eidfjord, Kristiansand, Oslo și Copenhaga.

„La începutul anilor 2000, românii de-abia descopereau produsul de croazieră iar cifra turiștilor care plecau într-o astfel de călătorie era de câteva sute pe an la nivel național. O dată cu aderarea României la Uniunea Europeană, s-a observat o creștere mare pentru croazierele maritime și oceanice. Practic, un vas de croazieră este un imens hotel plutitor, iar pe lângă plăcerea de a naviga, turiștii pot vizita la sol multe destinații, fără a mai avea grija de a despacheta și împacheta bagajele decât la sosire, respectiv la plecare. Succesul programelor noastre care includ croazierele se datorează și faptului că de câte ori este posibil, organizăm excursiile la sol exclusiv pentru grupurile noastre cu ghid local și cu însoțitorul de grup. Cererile nu ating încă nivelul celor din anul 2019, dar semnalele sunt pozitive, în sensul că industria croazierelor o să-și revină în totalitate anul viitor”, subliniază Daniela Nedelcu, director general al agenției DAL Travel.

Iată care sunt cele mai solicitate croaziere la DAL Travel în 2022:

Croazieră Norvegia – Croazieră la Cercul Arctic

Croazieră în Insulele din Grecia

Croazieră în Mediterana de Vest

Croazieră în Marea Adriatică

Croazieră în Alaska

Croazieră în Arhipelagul Hawaian

Croazieră în Panama – Columbia – Curacao – Bonaire – Aruba – Costa Rica

Croazieră în Arabia Saudită

Croazieră de Crăciun & Revelion în Marea Caraibilor

Croazieră în Antarctica

Cât costă și când să rezervăm croaziere

Pentru o cabină pe un vas de croazieră un turist poate plăti de la aproximativ 1000 de euro până la 4500 de euro. Este bine ca rezervările să se facă cu cel puțin 6 luni înainte de plecare, având în vedere că turiștii din vest își fac rezervările conștiincios, cu multe luni (chiar și cu peste 1 an) înainte.

Sfaturi pentru turiștii care doresc să meargă pe o croazieră

► Să verifice valabilitatea certificatului de vaccinare;

► Să încheie o asigurare medicală suplimentară de la compania de croazieră;

► Pentru o călătorie lipsită de stresul testărilor repetitive sfatul ar fi ca turiștii să se documenteze despre destinațiile pe care le vor vizita în timpul croazierei înainte de a alege excursiile opționale organizate către linia de croazieră;

► În cazul călătoriei cu avionul până în punctul de plecare al navei, încercați să ajungeti cu o zi mai devreme. Dacă zborul este anulat sau are întârziere, riscați să nu vă îmbarcați și să ratați croaziera. Majoritatea pachetelor DAL Travel oferă o noapte de cazare înainte de plecarea în croazieră;

► Să aleagă tipul de cabină în care vor sta în funcție de bugetul de care dispun și de preferințe sau de necesitate (ex.: claustrofobie). E bine de știut că în general în cabinele interioare nu pătrunde lumina naturală, iar persoanelor care suferă de claustrofobie le sunt recomandate cabinele exterioare (cu geam) sau cabinele cu balcon;

► Când vă faceți bagajul, țineti cont de itinerariu și de prognoza anunțată;

► La bordul vasului de croazieră nu aveți voie să aduceți băuturi sau alte alimente. În cazul suvenirurilor sau băuturilor specifice zonei, achiziționate în timpul excursiilor la sol, acestea sunt oprite la întoarcerea pe vas, dar vă vor fi înapoiate în ziua debarcării;

► Să fiți pregătiți pentru plata obligatorie a bacșișurilor pentru personalul vasului;

► Nu aveți nevoie de bani cash pe vasul de croazieră. Fiecare pasager primește un card, asemănător cu cel de credit, pe care veți putea să-l încărcați cu ce sumă de bani doriți;

► Utilizarea telefoanelor mobile pe mare, dacă serviciul este disponibil, este costisitor. Cele mai multe nave de croazieră oferă pachete Wi-Fi, dar sunt scumpe, așa că mai bine așteptați până ajungeți într-un port, sau să vă achiziționați pachetul de internet strict pe WhatsApp, care este mai accesibil;

► Și nu în ultimul rând, recomandăm turiștilor să apeleze la agențiile de turism care crează programe complete și care își asumă întregul pachet turistic. Noi organizăm de peste 20 de ani cu succes astfel de programe și ne-am câștigat un binemeritat loc în topul agențiilor de turism tour-operatoare.

Despre DAL Travel

Cu peste 20 de ani de experiență pe piața turismului din România, agenția de turism DAL Travel s-a făcut remarcată și apreciată atât datorită circuitelor de grup organizate fără cusur în destinații de pe toate continentele, dar și prin prisma organizării de vacanțe individuale sau de afaceri complet personalizate după dorințele și/sau nevoile clienților.

Fiind încă de la înființare o agenție de turism tour operatoare membră ANAT și IATA, am putut să le oferim partenerilor noștri B2B siguranța că toate serviciile noastre sunt de calitate înaltă și că împreună le putem dărui turiștilor experiențe de top în orice colț al lumii, chiar și în această perioadă pandemică dificilă prin care traversăm. Am reușit să supraviețuim pe piața turismului în perioada de pandemie prin forțe proprii, deoarece nu am dorit să renunțăm nici la activitatea noastră, nici la oamenii din agenție. Pasiunea pentru călătorie este una dintre credințele noastre, iar datorită ei am riscat totul chiar și atunci când situația generată de pandemie nu ne dădea speranțe. În acest moment pot spune că toate eforturile noastre nu au fost zadarnice, motivându-ne să mergem mai departe.

