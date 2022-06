Ludovic Orban (Forța Dreptei), despre regulile care i-au ghidat acțiunea politică…

De-a lungul anilor de încercări politice prin care am trecut am respectat cât am putut de mult aceste reguli, adăugând altele cam de același tip după experiențele avute. De multe ori am pierdut pe moment acționând conform preceptelor mele. Dar, sunt convins că, dacă nu aș fi fost așa cum sunt, aș fi fost și eu doar o apariție meteorică din generația spontanee de tranziție, uitată de mult de toți și de toate”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban.