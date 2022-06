Un nou laborator, de peste 80.000 de euro, la Universitatea POLITEHNICA din București

Universitatea POLITEHNICA din București și compania Honeywell vor inaugura, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, un nou laborator universitar – “Honeywell Sisteme de Control Avansat,, ce va putea fi utilizat de peste 400 de studenți, în fiecare an . Investiţia Honeywell în noul laborator se cifrează la o valoare de 80.000 de euro. Evenimentul va avea loc joi, 9 iunie, ora 10:00, în clădirea PRECIS (etajul 5) din Campusul UPB.

Noul laborator universitar – Honeywell Sisteme de Control Avansat – complet echipat cu soluții de automatizare de ultimă generație, care utilizează cele mai noi tehnologii dezvoltate de compania Honeywell – va funcționa în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, iar prin intermediul său studenții vor avea acces la cele mai inovatoare soluții software utilizate de companii din întreaga lume.

Investiţia Honeywell în noul laborator se cifrează la o valoare de 80.000 de euro și va putea fi utilizat de peste 400 de studenți, în fiecare an, care vor învăța astfel să lucreze cu cele mai noi software-uri dezvoltate de companie și, în același timp, să testeze aceste soluții. Astfel, studenții vor avea ocazia să pună în practică cunoștințele tehnice dobândite în timpul cursurilor și să se pregătească pentru o carieră în domeniul tehnologic, în timp ce se familiarizează cu aceleași tehnologii utilizate și de inginerii Honeywell în cadrul proiectelor de automatizare de procese.

Laboratorul este echipat cu o serie de servere și sisteme de control, care sunt gândite să faciliteze dezvoltarea de soluții tehnologice destinate industriilor. Mai exact, două servere redundante, șase PLC-uri (Programmable Logic Controller) Control Edge – acestea fiind cele mai noi și complexe PLC-uri dezvoltate de Honeywell, până în prezent – și șase stații flex, din noul laborator, vor fi utilizate de studenți pentru a putea accesa controllerele pentru dezvoltarea și testarea algoritmilor. De asemenea, studenții vor putea accesa un sistem simulat de DCS C300 și vor putea construi ecrane de interfață om-mașină pentru diverse aplicații din mediul industrial sau să navigheze prin sistemul Honeywell Experion PKS.

„La Honeywell, ne angajăm să investim constant pentru a descoperi noi modalități prin intermediul cărora viitorii ingineri și specialiștii în IT să poată așeza baze cât mai solide pentru carierele lor. Suntem mândri să extindem acest angajament în România, prin parteneriatul pe care îl derulăm împreună cu Universitatea Politehnica din București, deschizând un nou laborator care le poate oferi studenților posibilitatea de a-și dezvolta competențele practice în domeniul tehnologiilor inovatoare, care au potențialul de a schimba, în bine lumea noastră”, a declarat Mihai Brana, Managing Director Honeywell România.

La rândul său, Rectorul Universității POLITEHNICA din București, Mihnea Costoiu a subliniat că: “România este una dintre țările din Europa cu o comunitate foarte mare de specialiști în IT și absolvenți de facultăți cu profil STEM care pot contribui într-un mod semnificativ la progresul social și economic al țării, sporind competitivitatea acesteia pe plan internațional. Totodată, numărul de locuri de muncă în sectorul IT din România va crește în următorii ani, iar acest fapt va genera și o nevoie mai mare de specialiști în domeniu, pe piața locală. În acest context, parteneriatul solid dintre Universitatea POLITEHNICA din București și Honeywell are ca obiectiv formarea profesioniștilor de mâine în domeniul IT”.

“Honeywell Sisteme de Control Avansat,, este cel de-al 6-lea laborator universitar inaugurat de Honeywell, în cadrul universităților din România, și pune în lumină impactul pozitiv al colaborării continue dintre companie și comunitatea academică de pe plan local. Până în prezent, Honeywell a deschis trei laboratoare universitare în cadrul Universității POLITEHNICA din București și alte trei în cadrul Universității Tehnice de Construcţii Bucureşti, Universității Politehnice din Timișoara și Universității de Petrol și Gaze din Ploiești.

Investițiile în dotarea cu soluții de ultimă generație a laboratoarelor universitare din țară sunt parte a Honeywell Hometown Solutions, programul de responsabilitate socială derulat de companie. Această inițiativă a fost lansată în România, în urmă cu peste cinci ani, pentru a contribui la dezvoltarea noilor generații de profesioniști din România.

Unul dintre angajamentele asumate de Honeywell la nivel global este acela de a se implica permanent în consolidarea educaţiei în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) din țările în care compania este prezentă. În baza acestui obiectiv, în România, compania oferă resursele și cadrul practic de care profesorii şi studenţii au nevoie în procesul de predare, studiu și practică pentru îmbunătăţirea abilităţilor tehnice.

În acest context, vă așteptăm joi, 9 iunie, ora 10:00, în clădirea PRECIS (etajul 5) din Campusul UPB pentru a inaugura împreună boul laboarator “Honeywell Sisteme de Control Avansat,, .

Despre Honeywell

Honeywell (www.honeywell.com) este o companie de tehnologie din topul Fortune 100, care furnizează soluții specifice industriilor, printre care se numără: produse și servicii aerospațiale; tehnologii de control pentru clădiri și spații industriale, precum și materiale avansate. Tehnologiile companiei ajută aparatele de zbor, clădirile, unitățile de producție, distribuitorii și angajații să devină mai conectați, contribuind la o lume mai inteligentă, mai sigură și sustenabilă.

Despre Honeywell Hometown Solutions

Honeywell Hometown Solutions, programul de responsabilitate socială al Honeywell, se concentrează pe trei zone de o importanță deosebită: Educație în Știință și Matematică, Siguranța și Securitatea Familiei, Conservare și Ajutor Umanitar. Împreună cu instituții publice și organizații non-profit, Honeywell a creat programe relevante pentru sprijinirea comunităților pe care le deservește. Pentru mai multe informații, vizitați https://www.honeywell.com/en-us/company/our-communities.

Despre Honeywell România

Înființată în plan local în 1997, Honeywell activează în România prin patru companii, inclusiv unități de producție situate în București și Lugoj, cu peste 2.600 de angajați. Operațiunile sale cuprind trei mari arii de business: soluții de automatizare și control, managementul proceselor industriale, precum și sisteme pentru industria aerospațială și industria transporturilor. Pentru detalii despre Honeywell România, vizitați https://www.honeywell.com/en-us/global/en-ro.

Despre Universitatea POLITEHNICA din București

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai mare universitate cu profil tehnic din țară și singura universitate membră CESAER din România. Tradiția instituției, acumulată în cei 200 de ani prin eforturile unora dintre cei mai mari dascăli ai neamului, dar și ale generațiilor de studenți, nu reprezintă însă singurul argument convingător. Astăzi, Universitatea POLITEHNICA din București cunoaște un continuu proces de modernizare, aflându-se într-un permanent dialog cu mari universități din lume.

Misiunea Universității POLITEHNICA din București a fost gândită ca o îmbinare de educație, cercetare și inovație, fapt ce reprezintă cheia către o societate și o economie a cunoașterii. Crearea cunoașterii în primul rând prin cercetare științifică, răspândirea ei prin educație și instruire profesională, diseminarea ei prin tehnologia informației și utilizarea inovației tehnologice, sunt elemente care definesc distinctivitatea universității.

Despre Facultatea de Automatică și Calculatoare

Înfiinţată în anul 1967, Facultatea de Automatică şi Calculatoare are ca misiune realizarea unui mediu de excelență pentru educație, cercetare şi inovare, factori cheie în dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere. În particular, misiunea Facultăţii de Automatică și Calculatoare este aceea de a facilita cercetarea ştiinţifică de nivel înalt, de a împărtăşi cunoaştere prin educație în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi în domeniul Ingineria Sistemelor, şi de a oferi studenţilor şi cadrelor didactice din facultate un mediu profesional și social stimulativ, de elită.

Facultatea de Automatică și Calculatoare pregăteşte ingineri specialiști în domeniile Ingineria Sistemelor și Calculatoare și Tehnologia Informaţiei pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţa aplicativă. Studenţii facultăţii beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea unei societăţi moderne.