Ludovic Orban (Forța Dreptei) acuză: Vinovații pentru enormitățile existente în proiectele privind legile securității, care pun în pericol democrația din România, sunt Iohannis și Ciucă!

Președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține că dezvăluirea făcută de SIE reprezintă „una dintre cele mai grave încălcări ale Constituției în cazul președinției!” Orban este de părere că drafturile publicate de jurnaliștii de la G4media.ro „au fost elaborate sub patronajul lui Iohannis de reprezentanții instituțiilor de forță”.

„Aflăm chiar de la SIE, cu subiect și predicat, cine este responsabil pentru legile securității în forma apărută în spațiul public. Țineți- vă bine că este tare. SIE a fost consultat în procesul de elaborare a legilor securității de Administrația prezidențială și de Secretariatul General al Guvernului. Mai precis, vinovații pentru enormitățile existente în proiectele de lege, care creează o restaurație a securității și pun în pericol democrația din România, sunt Iohannis și Ciucă.

În cazul președinției, avem de a face cu una dintre cele mai grave încălcări ale Constituției, pentru că instituția prezidențială nu are dreptul să inițieze proiecte de lege, să încalce separația puterilor în stat. Guvernul are competența de a iniția proiecte de lege dar și aici mi se pare ciudată implicarea SGG, aflat direct sub premierul Ciucă, tocmai pentru că pare implicat doar formal, primind servite proiectele din altă parte.

Ceea ce a spus Iohannis, că este un prim draft, este doar praf aruncat în ochii oamenilor. Dacă era doar un prim draft, de ce a fost transmis către o anumită parte a parlamentarilor? De ce Ciolacu (care a și recunoscut că a primit proiectele de lege) și Cîțu au impus pe repede înainte înființarea unei comisii speciale la nivelul camerelor reunite ale Parlamentului pentru legile securității? De ce s- a vorbit de o sesiune extraordinară la începutul lui iulie pentru adoptarea legilor respective? Cum să fie un prim draft când Ciucă a recunoscut încă din 16 martie că legile securității se află în dezbaterea guvernului? În trei luni de zile nu s- a reușit decât elaborarea unui prim draft? Nu cumva primul draft era chiar cel care a fost trensmis guvernului înainte de dat de 16 martie?

Convingerea mea este că adevărul este următorul. Legile securității au fost elaborate sub patronajul lui Iohannis de reprezentanții instituțiilor de forță. Planul lui Iohannis era ca proiectele de lege să fie băgate în comisia specială a Parlamentului care urma să înainteze în dezbatere parlamentară aceste proiecte chiar în forma în care au apărut în media și să fie adoptate pe repede înainte, fără dezbateri și fără modificări importante, prin folosirea majorității de 70% din parlament a coaliției și mizând pe docilitatea acestor parlamentari.

Din fericire, mai sunt jurnaliști liberi în România. Mai sunt oameni în viața publică ce refuză să tacă sau să se predea. Și mai există și o majoritate largă în societate ( deocamdată tăcută ) care nu mai acceptă sub nicio formă să trăiască altfel decât liberi”, a precizat Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută că proiectele celor 10 legi ale securității naționale sunt doar „un prim draft” ce nu era destinat publicului larg.