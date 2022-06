Ministrul Muncii, Marius Budăi, intervenție fermă la Consiliul EPSO pe tema “Ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu dizabilități”!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a precizat, pe pagina de Facebook, că una dintre temele importante la Consiliul EPSO a fost “Ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu dizabilități”.

„Cred că o piață a muncii funcțională este aceea în care întreg capitalul uman este pus în valoare. Indiferent de dizabilități sau abilități, toții oamenii pot contribui la dezvoltarea socio-economică a țării noastre. Fie că vorbim de tehnologie asistivă, adaptarea rezonabilă a locului de muncă sau de măsuri de sprijinire a angajatorilor, toate acestea reprezintă vectori care pot pune în valoare un capital uman deosebit de valoros reprezentat de persoanele cu dizabilități.

Cunosc angajați cu dizabilități, iar în echipa mea am persoane cu dizabilități. Am învățat și am constatat că impactul pe care o persoană cu dizabilități îl are asupra locului de muncă este unul care depășește cu mult granițele conceptului de performanță și că acesta este mult mai profund. Persoana cu dizabilități te provoacă să regândești modul de a privi lucrurile în fiecare zi, să adopți o perspectivă deschisă și flexibilă, să nu te raportezi la clișee, într-un cuvânt să îmbrățișezi tot ce este nou cu mai multă ușurință.

Intervenția mea în cadrul Consiliului EPSCO nu reprezintă un mesaj ci un îndemn!

Vă îndemn pe toți să angajați persoane cu dizabilități pentru că ele vor transforma pozitiv locul de muncă, organizația și ecosistemul de afaceri din care faceți parte!”, a spus ministrul Muncii, Marius Budăi.