Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, despre riscurile variolei maimuței

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, cere precauţie şi susţine că riscurile sunt în continuare mari deoarece evoluţia cazurilor de variola maimuţei este imprevizibilă.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat, referindu-se la variola maimuţei, că recomandarea de precauţie în alegerea partenerilor trebuie să rămână în vigoare pentru ca lucrurile să fie ţinute sub control.

„Aş vrea să fac şi eu o clarificare pentru că eu am dat un interviu câtorva colegi odată la Parlament, apropo de acest subiect, legat de variola maimuţei. Eu am recomandat utilizarea prezervativului sau chiar abstinenţa în situaţia raporturilor sau relaţiilor cu persoane întâmplătoare, cu persoane necunoscute. Nu se referă la o viaţă fără riscuri, deci cine îşi asumă astfel de riscuri… Am dat o astfel de recomandare în mod evident fiind vorba de o boală care se transmite printr-un contact apropiat, prelungit, prin intermediul secreţiilor, calea de transmitere sexuală este una dintre cele importante la această boală şi evitarea relaţiilor cu persoane necunoscute în mod evident este o măsură de protecţie individuală pe care putem să o luăm cu toţii cei care suntem, să spunem, la risc sau persoanele care sunt la risc pentru aşa ceva”, a declarat Alexandru Rafila, luni, într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat ce ştie despre anchetele epidemiologice în cazul persoanelor confirmate cu variola maimuţei. „Aţi văzut că în cazul primei persoane infectate s-a găsit şi partenerul acelei persoane, care şi el la rândul lui era infectat. Pe măsură ce lucrurile astea progresează, se înmulţeşte numărul de cazuri, vă daţi seama că intrăm într-un soi de rutină şi în cazul acestei boli. Gândiţi-vă ce s-a întâmplat când au fost primele cazuri de infecţie cu noul coronavirus. Ulterior, anchetele epidemiologice, investigarea a devenit ceva curent, de rutină şi probabil că aşa se va întâmpla şi în acest caz. Însă, repet, e sezonul estival, sunt multe evenimente în toată ţara, în Europa şi recomandarea aceasta de precauţie în alegerea partenerilor cred că trebuie să rămână în vigoare pentru ca să putem să ţinem lucrurile sub control”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.